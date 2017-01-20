جنوب السودان تحتاج للتحرك العالمي العاجل

يركز المجتمع الدولي على كيفية هزيمة داعش والقضاء عليه، والتعامل مع النزاع السوري وأزمة اللاجئين، النابعة من الإرهاب، ولكن الآن لابد للمجتمع الدولي أن يركز أكثر من أي وقت مضى، في الأحوال بجنوب السودان والوضع الذي يتدهور بسرعة.

قال موقع أيوتنس نيوز الجنوب إفريقي إن جنوب السودان بها كوكتيل من القتلة دون استثناء أحد، كما أنها أصبحت دولة فاشلة بكل المقاييس، حيث فتل الطموح الشخصي، وارتفاع مستوى الفساد والتلاعب السياسي، والفشل في تحويل الحزب الحاكم للمساءلة.

ودعا المجتمع الدولي مرارًا وتكرارًا زعماء جنوب السودان لتنفيذ اتفاق السلام الذي وقع في أغسطس عام 2015، ولكن ما زال المجتمع الدولي هشًّا، ولم يبذل ما يكفي من الضغط لدفع الأمور قدمًا، رغم أنه أمر مهم، سواء بالنسبة لجنوب السودان أو للعالم.

وتابع الموقع أن الفظائع الجماعية في أي مكان يمكن أن تقوض النظام الدولي بأسره للأمن الجماعي، عن طريق التشكيك في قدرة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يرقى إلى مستوى مسؤوليته كسلطة تم تكليفها من قبل القانون بالحفاظ على السلام والأمن الدوليين.

في كثير من الأحيان كانت الاستجابة الدولية إما متأخرة جدًّا أو ضعيفة جدًّا. فعلى سبيل المثال تبرز رواندا وسوريا بوصفهما مثالين ملحوظين للاستجابة الدولية الضعيفة، ولذلك من الضروري أن يبدأ المجتمع الدولي والهيئات القيادية الأخرى في التحرك والقيام بشيء حيال ما يجري في جنوب السودان. وهذا يجب أن يحدث الآن، ولا يتأخر اكثر من ذلك.

واضاف الموقع أن جنوب السودان تم استهلاكها من خلال القتال الدائر منذ ديسمبر عام 2013، عندما اتهم الرئيس سلفا كير نائبه السابق رياك مشار بالتآمر للإطاحة به. وتحول القتال بسرعة إلى صراع عرقي، بين أنصار كير، وهم الدينكا العرقي، وأولئك الذين يدعمون مشار، وهم من قبيلة النوير العرقية.

وبعد مرور ثلاث سنوات من المعارك الطاحنة التي تسببت في هلاك الدولة الوليدة، تقدر الأمم المتحدة أن هناك 50000 مدني على الأقل قتلوا، كما تم تشريد حوالي 2000000، ويعيش المواطنون في جنوب السودان والموظفون الدوليون في خوف يومي من انعدام الأمن، والانهيار الكامل لسيادة القانون، كما هو واضح من مضايقة القوات الحكومية لهم، بل وتعذيبهم وقتل المدنيين مع الإفلات من العقاب.

وأدى ذلك إلى انتشار قوات الدفاع الذاتي التي كانت في ازدياد منذ اندلاع القتال في عام 2013. وقام كير المثير للجدل بترقيع حدود الدولة في عام 2015 ، وغذاها بإنشاء ميليشيات، لتسريع الانزلاق إلى المزيد من العنف، مما يعتبر أكبر التحديات التي تواجه استقرار جنوب السودان في المستقبل، ويمكن للتدخلات المنسقة من مختلف اللاعبين الدوليين أن توقف الانزلاق نحو الفوضى.

جنوب السودان تحتاج لقدوم الجهات الفاعلة الرئيسية إليها

قال موقع أوول أفريكا إن القادة في جنوب السودان مستمرون في لعب مباريات طاحنة على أرض جنوب السودان، إلا أن أعضاء المجتمع الدولي، مثل الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وثمانية بلدان من شرق إفريقيا، والهيئة الحكومية للتنمية، والاتحاد الإفريقي، يزعمون أنهم يطبقون ضغطًا كبيرًا على القادة لتحريك البلاد إلى الأمام.

ولكن الواقع الفعلي يؤكد أن هناك حاجة إلى خطوات عاجلة لإحلال السلام في جنوب السودان، ووضع حد لتهديد المجازر، ويمكن للمحكمة الجنائية الدولية أيضًا أن تلعب دورًا في ذلك. بل إنه حانه الوقت لكي تنظر المحكمة في مسألة بدء إجراءات حقيقية لتوجيه الاتهام الى كل من سلفا كير ورياك مشار، وهذا من شأنه أن يرسل إشارة واضحة إلى الزعيمين بعدم السماح للعنف واستمرار القتال وإجبار أعضاء آخرين من الحركة الشعبية لتحرير السودان (الحركة الشعبية) على التحرك معًا والمضي قدمًا نحو إنقاذ جنوب السودان.

الخطوات الواجب اتخاذها داخليًّا

وتابع الموقع أن الطبقة السياسية في جنوب السودان تحتاج أن يسارعوا إلى إنشاء مؤسسات ديمقراطية وتطبيق الحكم الرشيد، وتطبيق عملية التعايش السلمي والمصالحة بين المجموعات العرقية المختلفة. كما يجب الآن حل الحركة الشعبية، وتغيير الدستور؛ للتخلص منه تمامًا؛ لأنه هو مصدر المشاكل في جنوب السودان، وهو الآلة المشروعة لارتكاب العنف والفساد وانحرافات متنوعة. ومن الناحية الواقعية سوف يستغرق هذا عقودًا. ولكن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن للبلد أن تتحرك من خلالها إلى الأمام بشكل سلمي، أما التقاعس عن العمل فيؤدي بلا شك إلى سقوط أحدث دولة في العالم من خلال الحرب الأهلية الواسعة النطاق.