البرلمان في أسبوع.. انقسام حول مناقشة تيران وصنافير.. ومطالبات باستقالة الحكومة

شهد مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي سلسلة من الأحداث، أبرزها حالة الانقسام التي تلت حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، حيث طلب عدد من النواب بعدم مناقشتها في البرلمان بعد حكم البطلان، فيما رأي البعض الآخر أن البرلمان من حقه مناقشة الاتفاقية. وتسبب غياب الحكومة عن الجلسة التي كانت مقررة يوم الأربعاء الماضي حالة من الغضب بين النواب، حيث طالبوا الدكتور علي عبد العال باتخاذ إجراءات ضد الوزير الذي يتغيب عن حضوره لمجلس النواب، ووصفوا هذا التصرف بعدم الاحترام.

كما استقبل الدكتور علي عبد العال ألكسندر لوكاشينكو رئيس دولة بلاروسيا، فى إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها لمصر، وأشاد عبد العال بمجالات التعاون المختلفة بين البلدين، وطلب من الرئيس دعم دولة بلاروسيا في مسعاها لتوقيع اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوراسي.

نائب يسأل الحكومة عن كشف وثيقة صندوق النقد الدولي

وجه النائب محمد زكريا محيي الدين، وكيل لجنة الصناعة، سؤالًا للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، بشأن وثائق الاتفاق الذي وقعته الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي؛ للموافقة على قرض الـ 12 مليار دولار، والذى تضمن عددًا من الشروط التي تلتزم الحكومة المصرية بتنفيذها.

طلب إحاطة لوزير الأوقاف لحبس وتشريد الآلاف بالإسماعيلية

تقدم النائب أحمد بدران البعلي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بالإسماعيلية، بطلب إحاطة عاجل للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف؛ بسبب تعرض آلاف المواطنين للحبس والطرد من منازلهم، حيث ذكر النائب في طلب الإحاطة أن المواطنين بمركزي التل الكبير والقصاصين ستشرد أسرهم؛ نتيجة هروب عائلهم؛ وذلك بسبب الملاحقات القضائية من الهيئة العامة للأوقاف المصرية للنزاع على الأراضي التي يقيمون عليها منذ عقود طويلة.

مطالبة التموين بالتأكد من ظروف أصحاب البطاقات التموينية قبل حذفها

قال النائب عصام القاضي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بالبحيرة، إن عمليات تنقية بطاقات التموين اشتملت على بعض الأخطاء، حيث تم حذف بعض المواطنين من بطاقات التموين الأيام الماضية ممن يستحقون الدعم، مشددًا على ضرورة ضبط عمليات المراجعة والبحث فى بطاقات التموين والظروف المعيشية لكل أسرة قبل حذف البطاقات.

رئيس الإسكان يطالب الحكومة بالاستقالة لفشلها الذريع في مواجهة الأسعار

طالب المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان، الحكومة بتقديم استقالتها، بعد فشلها الذريع في توفير السلع الغذائية المدعمة للمواطنين وعدم قدرتها على مواجهة نار الأسعار، وتركها الشعب يعيش بنفسه غلاء الأسعار ويكتوي بنارها يوميًّا، مؤكدًا أن الحكومة خالفت ما تعهدت به أمام البرلمان من إصلاحات اقتصادية واجتماعية ومعيشة للفقراء ومحدودي الدخل، الذين أصبحوا غير قادرين على التحمل، ويعانون أشد المعاناة فى الوقت الذي أصبح كل تجار وصاحب سلعة يبيع كل يوم بثمن “والمواطنون مش عارفين يعملوا إيه، وبالأخص الفقراء ومحدودو الدخل الذين لا يتحملون ذلك”.

عضو لجنة الزراعة: رفع أسعار الأسمدة سيدفع الفلاح إلى تبوير الأرض

إنتقد النائب أشرف عثمان، عضو لجنة الزراعة، رفع أسعار الأسمدة، وتدني أسعار المحاصيل الاستراتيجية، ورفض الحكومة زيادة أسعار توريد المحاصيل الزراعية التي تحصل عليها من الفلاحين، مؤكدًا أن الفلاح يعمل طول العام، وينتظر توريد المحصول للحكومة؛ للحصول على مستحقاته التى يعيش منها هو وأسرته في ظل ارتفاع الأسعار الجنوني.