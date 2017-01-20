الاقتصاد في أسبوع.. انخفاض العملة بمصر أكثر مما توقعه الصندوق.. ورفع طن الأسمدة 50 %

شهد الأسبوع الماضي عددًا من التصريحات الاقتصادية الحكومية، التي تتعلق بأعمال المجموعة الوزارية الاقتصادية وقراراتها، وبعض التغييرات التي طرأت على الاقتصاد، أهمها: الدولار يسجل 18.7 جنيه للبيع في البنوك، والذهب يتراجع 3 جنيهات، وعيار 21 يسجل 632 جنيهًا، و17 مليار جنيه خسائر البورصة، والنقد الدولي تؤكد سعر صرف العملة في مصر انخفض أكثر مما توقعه الصندوق، والمالية ترد: ملتزمون بتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة لـ 3 سنوات، وشعبة المستلزمات الطبية تحمل قرارات البنك المركزي تدهور الاقتصاد، و 18.5 جنيه سعر الدولار الجمركي بعد تثبيته، والحكومة ترفع سعر طن الأسمدة لـ 2959 جنيهًا بنسبة 50 %، ونقابة الفلاحين تنتقد.

الدولار يسجل 18.7 جنيه للبيع في البنوك

سجل سعر بيع الدولار الأمريكي نحو 18.6 جنيه للشراء، و 18.7 جنيه للبيع، وفقًا لأحدث بيانات البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي، وبنك القاهرة، وذلك بعد قرار البنك المركزي المصري تحرير أسعار صرف العملات، وتلقي مصر الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي.

الذهب يتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 632 جنيهًا

تراجعت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الجمعة، بقيمة بلغت نحو 3 جنيهات في سعر الجرام دون المصنعية، وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 632 جنيهًا للجرام، وعيار 18 سجل 542 جنيهًا، وعيار 24 نحو 722 جنيهًا، بينما سجل سعر الجنيه الذهب 5,056 جنيهًا.

17 مليار جنيه خسائر البورصة

مُنِيَت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي بخسائر بلغت نحو 17.1 مليار جنيه؛ ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 612.4 مليار جنيه، مقابل 629.5 مليار جنيه في الأسبوع السابق له، بنسبة انخفاض بلغت 2.7 في المائة.

النقد الدولي: سعر صرف العملة بمصر انخفض أكثر مما توقعنا

قال كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لدى مصر، إن مصر تعتزم إلغاء القيود الباقية على التحويلات والإيداع بالعملة الصعبة بنهاية يونيو المقبل، وإصلاح قطاع الطاقة لديها، في إطار جهود طموحة لإصلاح الاقتصاد بموجب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وتوقع أن مصر ستفي بالأهداف المطلوبة لصرف الشريحة الثانية من قرض صندوق الدولي بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، مؤكدًا زيارة بعثة من صندوق النقد لمصر بنهاية فبراير؛ لتقييم مدى التقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تحصل مصر بموجبه على قرض الصندوق.

وأضاف أن سعر صرف العملة في مصر انخفض أكثر مما توقعه الصندوق بالنظر إلى العوامل الأساسية، مشيرًا إلي أنه جرى بالفعل تطبيق العديد من الإصلاحات الأكثر صعوبة، مثل تحرير سعر صرف الجنيه وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وتوقع الصندوق أن يبلغ التضخم 19 % في السنة المالية الحالية؛ بسبب تحرير سعر الصرف وخفض الدعم وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، على أن يهبط التضخم إلى 7% بنهاية البرنامج، ومع تشديد البنك المركزي للسياسة النقدية باستخدام أسعار الفائدة وأدوات أخرى.

المالية: ملتزمون بتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة

ردت وزارة المالية على ما جاء في تقرير صندوق النقد الدولي، بتفعيل قرار ضريبة “الأرباح الرأسمالية” على الأسهم بالبورصة، مؤكده التزامها الكامل بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، بتأجيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية للأسهم المقيدة بالبورصة، وذلك لمدة 3 سنوات، وذلك اعتبارًا من تاريخ انتهاء التأجيل في 16 مايو 2017.

وأوضحت أن ما جاء بتقرير الصندوق لا يتعارض مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، حيث إن تقرير الصندوق كان قد تم إعداده في ضوء القانون القائم حاليًّا بأن التأجيل ينتهي العمل به في مايو 2017 وقبل إصدار قرارات المجلس الأعلى للاستثمار.

شعبة المستلزمات الطبية تحمل قرارات البنك المركزي تدهور الاقتصاد

طالبت شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة التدخل لإنقاذ الاقتصاد المحلي من قرارات البنك المركزي التي تؤدي حاليًّا إلى تدهور الاقتصاد القومي.

وقال محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة، إن السبب الرئيسي في انخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة 60% تقريبًا وما تبعه من تداعيات سلبية أثرت بشكل كبير على الاقتصاد، هو القرارات التي اتخذها البنك المركزي وأدت إلى أن يقوم المواطن بتخزين الدولار في المنازل، ويحرم الاقتصاد منها، ومن بين هذه القرارات الإعلان عن تعويم الجنيه المصري لفترة تقارب العام؛ مما أدى إلى زيادة عملية تخزين الدولار بدلًا من الجنيه؛ على اعتبار أن العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة من السوق.

المركزي للإحصاء: 49.1% نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح

أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع متوسط نصيب الفرد من القمح خلال عام 2015؛ ليبلغ 141.1 كجم، مقابل 133.6 كجم عام 2014، بزيادة بلغت نسبتها 5.6٪، وبلغت نسبة الاكتفاء الذاتي 49.1٪.

رئيس الجمارك: 18.5 جنيه سعر الدولار الجمركي

قال رئيس مصلحة الجمارك مجدي عبد العزيز إن قرار وزير المالية رقم 19 لسنة 2017 بتثبيت سعر الدولار الجمركي جاء تطبيقًا لحكم المادة 22 من قانون الجمارك، موضحًا أنه بناء على هذا القرار، سيتم تقدير قيمة البضائع الواردة للأغراض الجمركية المحددة بالدولار الأمريكي، على أساس سعر صرف 18.5 جنيه للدولار.

وزير المالية: ارتفاع إيرادات الدولة لـ220 مليارًا والعجز بلغ 174مليار جنيه

قال وزير المالية عمرو الجارحي إن إجمالي الإيرادات العامة للدولة ارتفع من 192 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الماضي إلى 220 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري.

رفع سعر طن الأسمدة لـ 2959 جنيهًا بنسبة 50 % ونقابة الفلاحين تنتقد الحكومة

وافقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على قرار رفع سعر طن الأسمدة من 2000 إلى 2959 جنيهًا وستين قرشًا لليوريا، على أن تباع الشيكارة للمزارعين بـ148 جنيهًا بالجمعيات.

وانتقدت نقابة الفلاحين قيام الحكومة برفع أسعار الأسمدة، بعد أن رضخت لمطالب شركات الأسمدة، وذلك في ظل تدني أسعار المحاصيل الاستراتيجية، مؤكدة أن قرار رفع أسعار الأسمدة سيقضي على الزراعة، ويدفع الفلاح إلى تبوير الأرض، في الوقت الذي تسعى فيه الدولة إلى استصلاح المزيد من الأراضي الجديدة؛ لتوفير قوت للشعب.