هل يجد السيتيزين ضالته في جوهرة البرازيل؟

أعلن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الخميس، عن تعاقده رسميًّا مع البرازيلي جابرييل خيسوس، مهاجم فريق بالميراس البرازيلي.

ووفقًا لما نشرته صحيفة «ديلي ميل» الإنجليزية فإن المهاجم الشاب صاحب الـ19 عامًا، بات لاعبًا في صفوف السيتيزين مقابل 27 مليون إسترليني، ولم تزح الديلي ميل الستار عن مدة التعاقد.

وأشارت الصحيفة الإنجليزية إلى أن مسؤولي فريق مانشستر سيتي حصلوا رسميًّا على توقيع اللاعب في أوائل شهر أغسطس، لكن تم ارجاء الكشف عن الصفقة حتى يتم وضع الرتوش الأخيرة مع ناديه.

وأكدت الصحيفة أن اللاعب الشاب بات جاهزًا للمشاركة مع السيتي في مباراته المقبلة أمام توتنهام هوتسبير المقرر لها السبت المقبل، ضمن الأسبوع الـ22من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».

ورغم صغر سن جابرييل خيسوس، إلا أن ما يمتلكه من إمكانيات فنية وبدنية جعله عنصرًا أساسيًّا في تشكيلة منتخب بلاده، أصبح خلال فترة قصيرة مهاجم السيلساو الأول.

ومن المقرر أن يرتدي مع فريقه الإنجليزي القميص رقم 33، بناء على طلبه، حيث إنه سبق وتوج مع بالميراس بالدوري البرازيلي وهو يرتدي هذا القميص.

وقال خيسوس، عقب توقيعه في تصريحات للموقع الرسمي للمان سيتي إنه من عشاق مانشستر سيتي، معربًا عن دهشته من عظمة النادي والمساحة الشاسعة التي يتواجد عليها ملعب التدريب.

وأعرب المهاجم الشاب عن رغبته في التتويج بالألقاب مع السيتيزين، فالفريق دائمًا ما ينافس على الألقاب، وهو ما جعله ينضم إليه.

الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي يعاني بشدة خلال مبارياته الأخيرة، وانخفض معدله التهديفي، حيث سجل الفريق هدفين في مبارياته الثلاثة الأخيرة التي خسر منها اثنتين أمام ليفربول وإيفرتون.

ويحتل الفريق السماوي المرتبة الخامسة في جدول الترتيب برصيد 42 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن تشيلسي المتصدر، وثلاث نقاط عن توتنهام هوتسبير الوصيف.