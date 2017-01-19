بالفيديو.. الأسود تزأر في وجه غينيا بيساو.. وسقوط جديد للبلد المضيف

اختتمت منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى بكأس إفريقيا لكرة القدم «كان 2017» التي تحتضنها الجابون في الفترة من 14 يناير وحتى الخامس من فبراير المقبل.

أسود الكاميرون استطاعت أن تتصدر المشهد في هذه المجموعة، بعد أن حولت تأخرها أمام منتخب غينيا بيساو المجتهد بهدف دون مقابل إلى انتصار بهدفين.

وضع منتخب غينيا بيساو أسود الكاميرون في حرج شديد بتسجيله هدف التقدم مبكرًا في الدقيقة 13 من عمر المباراة، وظل محافظًا على تقدمه، وكاد أن يضيف هدفًا ثانيًا، ويصعب الأمور على الكاميرون، لولا معاندة الحظ الذي أعطى منتخب غينيا بيساو المغمور ظهره، ووقف بجوار الكاميرون التي تمتلك من التاريخ ما يشفع لها الأخطاء التي ارتكبتها خلال شوط اللقاء الأول الذي انتهى بتقدم غينيا بيساو.

ضغط المنتخب الكاميروني بشكل قوي، وكثف من هجومه، وأسفر هذا الهجوم عن تسجيله هدف التعديل في الدقيقة 61 من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء عن طريق سيباستيان سباني، لم يتراجع المنتخب الكاميروني، وظل يستطلع ويستكشف مرمى الغينيين، حتى جاءت الدقيقة 79 التي أعلنت عن تقدم الأسود من تسديدة أيضًا من خارج منطقة العمليات، ولكن هذه المرة عن طريق ميشيل نجادو نجادي.

أسود الكاميرون رفعوا رصيدهم من النقاط إلى الرقم أربع من تعادل وانتصار، بينما توقف رصيد غينيا بيساو التي قدمت مباراة كبيرة عند نقطة.

أهداف المباراة

سقوط جديد للمنتخب الجابوني، البلد المضيف للنسخة الحادية والثلاثين من المونديال الإفريقي، يجعل مهمته في مواصلة المشوار والمنافسة على اللقب صعبة للغاية.

المنتخب الجابوني تعادل في الجولة الإفتتاحية بهدف لمثله أمام غينيا بيساو، الذي يشارك في البطولة للمرة الأولى في تاريخه، قبل أن يعود، ويحقق النتيجة نفسها أمام منتخب بوركينا فاسو في الجولة الثانية، وكان قريبًا من خسارة المباراة.

خيول بوركينا فاسو تقدموا بهدف سجله بريجوسي ناكولما، الذي استغل الخطأ الدفاعي الفادح من خط دفاع الجابون؛ ليضع منتخب بلاده في المقدمة في الدقيقة 23، واستطاع بيير إيميريك أوباميانج، نجم الجابون وبوروسيا دورتموند الألماني، أن يعادل النتيجة لمنتخب بلاده في الدقيقة 38 من عمر اللقاء. حاول المنتخب الجابوني للوصول لشباك بوركينا فاسو، ولكن على استحياء، وكان الخطر الأكبر من الضيوف طوال المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

هدفا المباراة:

ترتيب المجموعة الأولى بعد نهاية الجولة الثانية:

1- الكاميرون 4 نقاط.

2- الجابون نقطتان.

3- بوركينافاسو نقطتان.

4- غينيا بيساو نقطة.