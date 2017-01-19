اعتصام مرضى الفشل الكلوي بالسويس للمطالبة بالرعاية

اعتصم مرضى الفشل الكلوي بمستشفى السويس العام، مساء أمس، بمركز الغسيل الكلوي؛ للمطالبة بتوفير أطباء وطاقم تمريض، والمحاليل والمستلزمات الطبية، وأعلنوا المبيت في المركز حتى تلبية طلباتهم.

وأكد المرضى أن مركز الغسيل الكلوي بمستشفى السويس العام يعاني من نقص شديد في الأطباء؛ ويعمل على إدارته اثنان فقط من الممرضات، فضلا عن التخبط الدائم فى مواعيد الغسيل للمرضى، الأمر الذى يجعلهم ينتظرون ساعات حتى موعد جلستهم، بجانب عجز المستشفى عن توفير المحاليل بشكل كامل، ومطالبة المرضى المشاركة في عبوات المحاليل التي كانت تكفي مريضا واحدا واستخدام الفلاتر أكثر من مرة، وهددوا بالإضراب عن الطعام حتى تلبية مطالبهم.

وقال أحمد كمال، أحد مرضى الفشل الكلوي، إن الأجهزة تعطلت كثيرا خلال الأيام الماضية لانعدام الصيانة، ولا يوجد أي أطباء لمتابعة المرضى، لافتا إلى وجود مشكلات عدة؛ حيث يساعد المرضى أنفسهم وزملاءهم في كل مراحل الغسيل الكلوي لوجود ممرضتين فقط، تعملان على تشغيل المركز.

وأضاف كمال لـ”البديل”: “أحيانا لا يتمكن المرضى من الغسيل، وكثيرا ما ننتظر ساعات طويلة؛ لعدم وجود مواعيد ثابتة وتخبط في ترتيب الجداول والنظام”، متابعا: “توجهنا أكثر من مرة لإدارة المستشفى بهذه الشكاوى، لكن دون جدوى، مؤكدا: “زادت الأمور تدهورا بعدم توافر المحاليل والمستلزمات الطبية، واستخدام الفلاتر أكثر من مرة، ما قد يعرض المرضى لانتقال العدوى، وتجاهل المسؤولين دفعنا إلى الاعتصام، وإعلان الإضراب بالمستشفى”.

وأكد محمد محسن، أحد المرضى: “مركز الغسيل الكلوي بالسويس لا يولي المرضى أي رعاية أو اهتمام، وتوجد به ممرضتان فقط، وأحيانا تتوقف فيه الأجهزة بشكل كامل، ولا يوجد سوى عامل فني واحد نستعين به لإصلاحها، ونتكبد آلاما يومية، ولا نجد من ينقذنا، وكل يوم قرارات جديدة تتلخص في نفاد علاج أو قطع غيار أو محاليل، حتى أصبحنا مهددين بالموت بين لحظة وأخرى”، متابعا: “تقدمنا بالعديد من الشكاوى، ولم يتم الاستجابة، ما دفعنا إلى الاعتصام وإعلان الإضراب، كما اتصلنا بباقي المرضى لمساندتنا، وسيتم التصعيد، وسنعلن الإضراب عن الطعام حتى تلبية مطالبنا”.

وقال الدكتور لطفي عبد السميع، وكيل وزارة الصحة بالسويس، إن مشاكل مركز الفشل الكلوي بالسويس، بسيطة ولا تستدعي الإضراب والاحتجاج، نافيا توقف أجهزة الغسيل، وأن المستلزمات الطبية والمحاليل متوفرة، مؤكدا أنه تواصل مع المرضى لتوضيح بعض الأمور الخاصة بهم، وتم إرسال طبيبين للعمل على مساعدتهم، بالإضافة إلى طاقم تمريض.

ومن جانبه، أكد اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، أنه تواصل مع مديرية الصحة لحل الأزمة، وطالب المرضى بالعدول عن فكرة الإضراب، مضيفا أنه سيزور مركز الغسيل الكلوي قريبا، وسيعمل على توفير طلبات المرضى.