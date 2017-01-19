«أم الحيران» في مرمى نيران الكيان الصهيوني

تتعرض منازل قرية “أم الحيران” الفلسطينية للتدمير دون رحمة أو شفقة على يد سلطات الاحتلال، ليُشرد ساكنوها في طقس بارد وتحت سماء ممطرة، ورغم محاولات بعض الشبان الفلسطينيين لمنع عمليات الهدم، لكنهم دفعوا حياتهم ثمنًا لأفعالهم.

تجددت أمس الأربعاء، المواجهات بين أهالي قرية أم الحيران في النقب وعناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، التي واصلت حملتها لهدم 12 منزلاً في القرية، ورشق جماهير من المواطنين المحتشدين في القرية عناصر الشرطة بالحجارة.

بدورها، ردت شرطة الاحتلال بإطلاق القنابل الغازية لتفريقهم، كما منعت عددا من أعضاء الكنيست، بينهم أحمد الطيبي وحنين الزعبي من الدخول إلى قرية أم الحيران، وفرضت عليها طوقا أمنيا، ومنعت مئات السيارات من الاقتراب، في وقت شوهد فيه السكان يخلون أثاثهم وملابسهم قبل عمليات الهدم.

وأسفرت المواجهات عن استشهاد شابين في أم الحيران جراء إطلاق الاحتلال النار صوب المواطنين المتضامنين لمنع محاولة تنفيذ الاحتلال قرار الترحيل وهدم البيوت، حيث يتوقع إقامة مستوطنة حيران اليهودية في المكان.

وقالت مصادر فلسطينية إنه تمّ التعرف على شهيد واحد، وهو الشاب يعقوب موسى حسين أبو القيعان بالعشرينات من عمره، وأصيب عدة أشخاص بجراح وصفت بين المتوسطة والخطيرة في قرية أم الحيران خلال عملية المداهمة.

وحول استشهاد أبو القيعان، أكد الجانب الصهيوني تصفيته بادعاء أنه نفذ عملية دهس لجندي إسرائيلي، ما أدى إلى مصرعه، بالإضافة لمزاعم إسرائيلية بأن القيعان ينتمي لمنظمات إرهابية كداعش، الأمر الذي تدحضه مشاهد فيديو التقطتها طائرات مراقبة بدون طيار تابعة لشرطة الاحتلال، حيث يظهر الفيديو عناصر لشرطة الاحتلال يطلقون النار على المركبة قبل أن يقودها سائقها مسرعا تجاه الشرطيين، ما أفقده السيطرة على سيارته واصطدامه بعناصر الشرطة وقتل أحدهم.

سياسة الهدم الممنهج

سياسة الهدم الإسرائيلية للبيوت الفلسطينية من عمر الاحتلال، ويعد عام 2016 الأسوأ من حيث الأرقام التي سجلت عن البيوت والقرى التي هدمت في القدس والضفة الغربية، فمنذ احتلال الكيان الصهيوني للأراضي الفلسطينية، عمدت إسرائيل إلى هدم منازل الفلسطينيين بشكل ممنهج مع التركيز بشكل خاص على القدس.

وأصدرت سلطات الاحتلال عشرات الآلاف من قرارات الهدم ضد منشآت يملكها فلسطينيون منذ عام 1948، وارتفعت الحصيلة في الأعوام الأخيرة لترسيخ السياسة القديمة الجديدة الهادفة إلى كسر مقاومة الفلسطينيين، في المقابل بنت إسرائيل 500 مستوطنة على الأراضي الفلسطينية التي صادرتها وهجرت أهلها.

ومنذ أيام قليلة، تعرضت قرية العراقيب في النقب للهدم للمرة 108، وكانت تعرضت للهدم الكامل أول مرة بالجرافات الإسرائيلية بحجة البناء من دون ترخيص في 27 من يوليو عام 2010، فشُرد المئات من سكانها.

مدينة قلنسوة الواقعة في المثلث الجنوبي المحتل، داهمتها جرافات الهدم أيضًا تحت الذريعة نفسها، وهدمت 11 منزلًا لتنضم إلى عمليات هدم تعرضت لها مساكن وحظائر في الخان الأحمر شرق القدس وخربة طانا في نابلس، ومنشآت صناعية قرب حاجز قلنديا، وقالت تقارير أن الهدم في هذه المناطق ترك 36 فلسطينيا دون مأوى، بينهم 11 طفلا، وأن الهدم طال 41 مبنى ومنشأة من ضمنها مدرسة.

وسجل عام 2016 الأسوأ من حيث الأرقام القياسية التي بلغتها عمليات الهدم؛ فبحسب الأمم المتحدة، هدمت السلطات الإسرائيلية أو صادرت 1089 مبنى فلسطيني في أنحاء الضفة الغربية والقدس، ما أدى إلى تهجير نحو 1600 فلسطيني، وتضرر نحو 7000 فلسطيني، وهي أعلى نسبة هدم منذ عام 1967.

وفي عام 2015، بلغ عدد المنازل التي هدمت في الضفة الغربية نحو 453 منزلًا، ما تسبب بفقد نحو 600 فلسطيني بيوتهم، أما أعداد البيوت المهددة حتى اليوم بالهدم، فتصل إلى 60 ألف بيت فلسطيني.

وكان الاتحاد الأوروبي قال في بيان له مارس الماضي، إنه تم تشريد أكثر من 480 شخصا منذ بدء عام 2016 في عمليات الهدم، وأعرب عن قلقه من “العدد غير المسبوق لعمليات الهدم ومصادرة المباني الفلسطينية”.

ويهدم الاحتلال الإسرائيلي بين فترة وأخرى، مبان في خربة طانا بهدف ترحيل السكان، وكان الكيان الصهيوني أعلن في سبعينيات القرن الماضي، أن المنطقة التي تقع فيها القرية منطقة تدريبات عسكرية متجاهلا وجود السكان.