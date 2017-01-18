2017.. عام التحديات في إفريقيا

توقّع موقع كوارتز إفريكا، أن تشهد الاقتصاد في العديد من البلدان الإفريقية تباطؤا في عام 2017، لا سيما في البلدان المصدرة للنفط، خاصة مع قلة فرص تنويع مصادر الدخل ودعم الاستثمار الخاص.

وحتى تتغلب القارة على هذا التباطوء الذي تستهل به العام، يمكن للبلدان الإفريقية زيادة التركيزا على تقوية البنية التحتية وتوسيع القاعدة الضريبية للمساعدة في تطوير الاقتصادات المحلية، والتي سوف تساعد على تجاوز الاعتماد على الإيرادات من استغلال الموارد الطبيعية.

وأشار الموقع إلى أن لدور الاستثمار الخاص أهمية متزايدة، لتهيئة البيئة الاقتصادية التي تولد الثقة والشفافية وتخفيف عدم اليقين من تشجيع هذا الاستثمار، سواء كان دوليا أومحليا.

وتابع الموقع أن موقف الولايات المتحدة تجاه إفريقيا قد يكون ذا أهمية خاصة هذا العام، بل ويحدد مدى صعوبة الأوضاع في القارة، حيث إن سياسة ترامب قد تكون مختلفة عن سياسة أوباما التي كانت تبدو وكأنها داعمه للقارة، وفي وقت مبكر من رئاسة ترامب قام فريقه الرئاسي بوضع رؤية في 4 صفحات، من خلال بجولات مع خبراء إفريقيا في وزارة الخارجية والبنتاغون.

أحد المواضيع الرئيسية في رؤية ترامب دارت حول ما إذا كانت بعض برامج المساعدات والأمن في الولايات المتحدة لا تزال لها معنى في القارة الإفريقية، في مقدمة لدراسة المساعدات والبرامج الأمريكية داخل القارة، تمهيدا لإلغاء ما ترى الادارة الجديدة أنه بلا جدوى.

ومع تولي ترامب الرئاسة، سيشعر المراقبون والدبلوماسيون الأفارقة بتغير ملموس في لهجة السياسة الأمريكية تجاه القارة، ويعتقد البعض أن تلك الخطوات الجديدة للسياسة الأمريكية هي أخبار سيئة لمشاريع المساعدات الأمريكية طويلة الأجل في القارة.

وأضاف الموقع أنه مع التراجع في أسعار السلع الأساسية والطاقة، فإن الإدارة الجديدة توفر فرصة أيضا لمساعدة القارة ولكن من وجهة نظر جديدة، كما تحاول الولايات المتحدة إعادة تقييم مكانتها في العالم. وعلى سبيل المثال، كما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، واحدة من أولى المسائل المطروحة هي: “كيف تنافس الولايات المتحدة الدول الأخرى في إفريقيا؟ خاصة وأن الولايات المتحدة تخسر منذ فترة المنافسة أمام الصين التي تتقدم بثبات وتنال ثقة العديد من دول القارة.

وإذا كان لدى الحكومات الإفريقية وقادة الأعمال من الذكاء فإنها ستكون قادرة على الاستفادة من هذا القلق لصالحها، ويمكن للبلدان الإفريقية أيضاً أن تستفيد من الصعوبات دون انتظار نتيجة هذا القلق الخارجي وتنافسه على القارة، من خلال تهيئة بيئة مالية وتنظيمية تكون على استعداد لتحمل الصعوبات في المقام الأول، وقال الموقع إنه ينبغي للاستفادة من الفرص أن تكون القاعدة هي الإصلاح الداخلي والفكر المؤسسي بعيدا عن مواقف ورؤى ترامب أو الصين.