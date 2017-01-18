مستندات وصور| إزالات مزيفة ومزادات وهمية وإهدار مال عام في «أبيوها» بالمنيا

عدد من المخالفات شهدته الوحدة المحلية لقرية أبيوها التابعة لمركز أبو قرقاص بالمنيا، تمثل في عمل مزادات وهمية بدون إعلان، والتلاعب ببعض الصناديق الخاصة، وبعض المخالفات الأخرى.

“البديل” تكشف تلك الوقائع، التي تم إعداد تقرير بها وتقديمها إلى عدد من الجهات الرقابية، وجاء أبرزها كالتالي:

مزاد وهمي لبيع أخشاب الوحدة

شهدت الوحدة المحلية برئاسة “ب. س.” عمل مزاد داخلي وهمي بالوحدة بدون إعلان، ما يعد مخالفًا لقانون المزايدات، وذلك لبيع ما يقرب من 2 طن أخشاب، وتم الحصول على الكمية المطروحة بالمزاد الوهمي بمبلغ 650 جنيهًا فقط، في حين أن ثمنها الفعلي يصل إلى أكثر من 2000 جنيه، وكان ذلك في يوم 20 ديسمبر 2016.

إزالات وهمية لمباني مخالفة

كما تم عمل إزالات مزيفة للمباني التي تم إنشاؤها على أراضي أملاك الدولة، والموجودة في بعض قرى الوحدة، وكان آخر تلك الإزالات المزيفة في قرية الشيخ مبارك يوم 9 يناير 2017، لعدد 15 مخالفة، وتم تحرير إزالتها، في حين أنها كائنة مكانها بدون إزالة.

توصيل الماء والكهرباء لمبانٍ مخالفة

وبالمخالفة القانون تم توصيل المرافق للمباني المخالفة، والتي تقع خارج الحيز العمراني، بعدد من القرى، وخاصة “أبعدية شكري، منسافيس، النويرات، المطاهرة القبلية، عزبة السبعين، عزبة أبو عيسوي”، وكذلك استغلال معدات الوحدة المحلية في رفع أعمال ليست من اختصاصها، بجانب استغلال سيارة الوحدة المحلية الخاصة ( ربع نقل شيفروليه رقم 70102 ) في تنقلات رئيس الوحدة الخاصة والأسرة.

تصفية صندوق خدمات الوحدة

كما جاء في التقرير قيام رئيس الوحدة المحلية بتصفية صندوق الخدمات التابع للوحدة وتحصيل أموال دون استخراج قسائم سداد من المواطنين، خاصة موافقات البناء وموافقات المشروعات، ومصالحات إلقاء القمامة والإشغالات، إذ من المفترض أن يدخل لحساب الوحدة 2000 جنيه على الأقل، عبارة عن تبرعات وتحصيل مخالفات ومصالحات، ولكن هذا لم يحدث، وصندوق الخدمات خاوٍ منذ عام، بحسب التقرير.

تلاعبات في أسعار اللحوم والسكر المدعمة

أوضح التقرير كذلك مخالفة أخرى تتمثل في تحقيق مكاسب مالية، من خلال بيع اللحوم والمنتجات الغذائية “السكر” بأكثر من الثمن المحدد لها من المسؤولين، إذ تم بيع اللحوم المحدد لها سعر 60 جنيهًا بمبلغ 65 جنيهًا، وعدم توريد المبالغ الإضافية، ووجود مجاملات في توزيع كميات السكر، واحتفاظ رئيس الوحدة لنفسه بكميات كبيرة تصل إلى40 كيلو.

واتهم التقرير رئيس الوحدة الحالي بجمع تبرعات من المواطنين، بدون وجه حق، بحجة تجميل الطريق العام لمشروع “حلوة يا بلدي” والممول من صندوق “تحيا مصر”، والمبالغ المنصرفة على التجميل تم الحصول عليها كاملة من صندوق خدمات المركز، وبلغت أكثر من 21000 جنيه، رغم أن التكلفة الفعلية لا تزيد على 15000 جنيه، بجانب فرض إتاوات مالية شهرية على بعض الجمعيات الأهلية العاملة في مجال النظافة والبيئة؛ بغرض مساعدتها في رفع القمامة وعدم توريد تلك الأموال لإثبات مصدرها.

افتتاح الوحدة المحلية مرتين بشكل مزيف

أغرب واقعة فساد شهدتها الوحدة هي افتتاح مبنى الوحدة المحلية لأبيوها مرتين، إحداهما بشكل مزيف، إذ تم افتتاح الوحدة في عيد المنيا القومي يوم 18 مارس 2013 في عهد محافظ المنيا السابق مصطفى كامل عيسى، والذي تم إلقاء القبض عليه لانتمائه لجماعة الإخوان المسلمين وتوليه أمانة الحزب، ثم افتتاح المبنى مرة أخرى يوم 18 مارس 2015 في عهد المحافظ اللواء صلاح الدين زيادة، ما يعد تزييفًا للحقائق وافتتاحًا بشكل غير حقيقي.

بيع تروسيكلات جديدة لتوزيع الخبز بربع ثمنها

كما شهدت الوحدة المحلية بيع 13 تروسيكل كانت قد تم شراؤها وتخصيصها لتوزيع الخبز، بمبلغ 300 جنيه فقط للتروسيكل، رغم أنها في حالة جيدة، ولم يتم استخدامها، في حين أن الثمن الفعلي للواحد يصل لألفي جنيه.