مراكز الخدمة بدمنهور.. أنشأها عبد الناصر للتدريب فتحولت لصالات جيم ومكاتب خاصة

تحولت مراكز الخدمة التي أنشأها جمال عبد الناصر في عام 1964 بمدينة دمنهور إلى صالات للجيم ومكاتب لبعض المهن والأنشطة، بعدما تم تأجير معظم حجراتها وقاعاتها لمن يرغب، على عكس الغرض من إنشائها، وظهر ذلك بوضوح في مركز خدمة المقريزي، الذى يحاصره الباعة في سوق المقريزي الشهير بالخضر والفاكهة والأسماك، ومركز خدمة صلاح الدين الذي يقع بحى يحمل الاسم ذاته.

وتضم مدينة دمنهور 3 مراكز خدمة كبيرة، إضافة إلى مركزين بقرى شرنوب وزاوية غزال، التابعتين لدمنهور، وكانت مراكز الخدمة نقاطًا مشعة للتثقيف والتدريب الحرفي المتميز، وتعتبر تجربة مراكز خدمة المقريزى وأبو الريش وصلاح الدين الأبرز في تلك المرحلة، حيث قدمت أمهر الصناع في الحرف اليدوية كافة، إضافه إلى تنمية مهارات الشباب وتقديم الخدمات كافة الصحية والتعليمية.

من جانبه قال ناصر الحسيني، محام ورئيس مجلس إدارة جمعية أبو الريش لخدمة المجتمع، مركز الخدمة سابقًا: المنشآت التي تضم مراكز الخدمة تتبع مجلس مدينة دمنهور، بينما الإشراف المالي والإداري لها يتبع وزارة التضامن، مما يسبب تضاربًا في إدارة الجمعيات.

وأشار الحسيني إلى أنه تولى مسؤولية الجمعية منذ أشهر قليلة، واكتشف وجود مديونيات كثيرة على الجمعية لعدد من الجهات والهيئات، من بينها التأمينات على العاملين، مع توقف تام لكل أنشطة مركز الخدمة العريق، مما اضطره إلى فتح باب تلقي التبرعات لاستعادة دور المركز الذي كان منارة منذ تأسيسه، وبالفعل يتم إنشاء قسم جديد للغسيل الكلوي بأسعار رمزية جدًّا، وبدعم كبير من أبناء الحي ورجال الأعمال في محافظة البحيرة.

من جانبه قال حسن البشبيشي، وكيل وزارة التضامن بالبحيرة: مراكز الخدمة التي أنشئت في منتصف الستينيات تعامل الآن معاملة الجمعيات الأهلية، ووفقًا للقانون الذي ينظمه، وبالتالي فإن إدارتها تخضع له من خلال مجالس للإدارة منتخبة من أعضاء الجمعيات العمومية، وأضاف أن مواردها ذاتية تمامًا، ومن حقها تنمية مواردها طبقًا للسبل القانونية التي تراها الجمعيات العمومية.

وأضاف البشبيشي أن وزارة التضامن تقدم كل الدعم للجمعيات في حدود القانون، مؤكدًا أن هناك فرقًا كبيرًا بين مراكز الخدمة في الماضي ومراكز الخدمة الآن؛ نظرًا للتغيير الذي شهدته مصر في كل شيء، ومنها دور الدولة والقوانين المنظمة للجمعيات الأهلية.

وأشار وكيل وزارة التضامن إلى أن الوحدات المحلية تمتلك مراكز الخدمة، لكن دور التضامن هو الإشراف المالي والإداري، ولا يوجد في القانون ما يمنع مجالس الإدارة من تأجير مساحات من المنشآت بغرض توفير زيادة مواردها، لكن في حدود القانون المنظم لذلك.

وحول تاريخ مراكز الخدمة قال المهندس عادل عبد العظيم، أحد كوادر منظمة الشباب في الستينيات: دمنهور شهدت نقلة كبيرة في تلك المرحلة بعد إنشاء وجيه أباظة، محافظ البحيرة آنذاك، مراكز الخدمة، ويعد مركز خدمة أبو الريش هو الأول من حيث النشأة، وكانت فلسلفة إنشاء تلك المراكز أن تكون تنموية في الأحياء الأقل دخلًا والأكثر كثافة سكانية، وخصصت لها مساحات كبيرة ضمت ورشًا للنجارة ومراكز للخدمة الطبية، وبعضها ضم قاعات سينما صغيرة، إضافة إلى مكاتب للبريد، وهي عبارة عن مجمع تدريب من جهة ومركز للخدمات من جهة أخرى.

وأوضح عبد العظيم أن مركز خدمة زاوية غزال اشتهر حينها بصناعة الأثاث، وكان يصدر منتجاته إلى عدد من الدول العربية، ونفذ عددًا من المعارض الكبرى بالمدن، إلَّا أن تلك المراكز فقدت مضمونها وتحول معظمها إلى أماكن مهجورة، خلال العقود الأربعة، ولجات مجالس إداراة الجمعيات إلى تأجير مكاتب وصالات مراكز الخدمة للمواطنين لتوفير مصادر للمال، ولم يبق منها سوى مراكز الخدمة الصحية التابعه لمدرية الصحة، والتي تقدم خدمات رعاية الطفل والمراة في مواسم التطعيم، بينما توقفت تمامًا كل أعمال التدريب المهني والحرفي بتلك المراكز.

وتابع أن مركز خدمة أبو الريش أنشئ بالجهود الذاتية لأبناء الحي وزاره الرئيس الراحل جمال عبد الناصر أثناء زيارته لمدينة دمنهور في يونيو سنة 1966؛ لمشاهدة التجربة الشعبية الرائدة والتي كانت تُعد من أهم مشاركات المجتمع المدني المحلي لخدمة المواطنين، وتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي.