قانون إسقاط الجنسية عن الإرهابيين بين التأييد والرفض

أثار مقترح إسقاط الجنسية عن الإرهابيين حالة من الجدل بين مؤيد ومعارض لدستوريته وأهميته، وذلك بعد أن انتهت اللجنة المصغرة التي شكلتها اللجنة العليا للإصلاح التشريعي من جمع مقترحات ورش العمل التي انعقدت خلال الأسبوعين الماضيين بوزارة العدل، لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، للخروج بصيغة نهائية؛ لعرضها على المؤتمر المقرر عقده لتعديل القانون نهاية يناير الجاري.

جاء المقترح ليؤكد على أن عقوبة إسقاط الجنسية عن مرتكبي الأعمال الإرهابية ستكون عقوبة تبعية، بحيث يحرم الشخص من التملك والتعليم والعمل ومباشرة الحقوق السياسية.

المستشار محمد وصيف، رئيس مجموعة المستشارين العرب للدراسات والبحوث القانونية والإستراتيجية، قال إن إسقاط الجنسية عن مواطن مصري دون إحالته إلى القضاء باتهامات تستوجب معاقبته طبقًا للقانون والدستور، إجراء غير جائز، لأن دستور 2014 منح بكفاءة رعاية وحصانة للمواطن المصري من العبث بجنسيته أو سحبها منه أو إسقاطها.

وأضاف في تصريحاته لـ” البديل” أن دعوات البعض لإسقاط الجنسية عن المعارضين المقيمين في قطر وتركيا لن تفيد النظام السياسي المصري، لأن إسقاط الجنسية يمثل فرصة لهؤلاء بحيث يضمن لهم عدم ملاحقتهم أو مقاضاتهم داخل مصر، لأنهم سيكونون مواطنين غير مصريين حينذاك.

وأكد وصيف أن مصر دولة كبيرة صاحبة حضارة، عليها ألا تقدم على مثل هذه الإجراءات التي تمارسها دول صغيرة لا تتمتع بنفس تاريخها العريق، مشيرًا إلى أن قانون العقوبات كافٍ لفرض العقوبة المحددة على المتهمين دون الحاجة إلى إجراءات استثنائية مثل إسقاط الجنسية الذي يضر بصورة مصر.

وأوضح أن مصر تتمتع بقضاء شامخ، وتمنح أي متهم فرصًا عادلة للتقاضي، وهذا إنجاز يحسب لها، وتتعلم منه الدول المجاورة، بحسب قوله.

بينما قال الخبير القانوني المستشار خالد القوشي، في تصريحات خاصة لـ”البديل”، إنه يؤيد مقترح تعديل قانون الإجراءات الجنائية وما يتعلق بمادة إسقاط الجنسية عن الإرهابيين، مؤكدًا أن المقترح يحقق عقوبة الردع العام، وأنه يجوز للمحكمة بعد التحقق من تورط المتهم في عمليات إرهابية أن تطلب من وزير الداخلية إصدار قرار بإسقاط الجنسية عنه.

وأضاف أنه لا يوجد عوار دستوري في مقترح القانون، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد ووقوع حوادث إرهابية بشكل مستمر، والتي خرجت عن مسرح العمليات الرئيسي بسيناء، وانتشرت بالمحافظات والعاصمة.

وأكد القوشي أن إسقاط الجنسية عن الإرهابي يؤدى إلى إسقاط كافة حقوقه القانونية في الترشح أو الانتخاب مستقبلًا، وحقه في التملك أو التعليم، كما ينسحب الحكم الرادع على أسرة الإرهابي من خلال منع أولاده من التعليم المجاني والرعاية الصحية المجانية، ومنعهم من التعيين في الوظائف الحكومية أو العامة.

وطالب القوشي بسرعة مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية؛ لأنها بمثابة طوق النجاة لمصر من العمليات الإرهابية، بهدف تحقيق سرعة أكبر في إجراءات التقاضي والوصول إلى العدالة الناجزة.

يذكر أن اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، قال إن أي تعديلات تتم دون تأنٍّ أمر سلبي، ويمكن أن تجلب لمصر مخاطر كبيرة، معربًا عن تحفظه على مشروع قانون إسقاط الجنسية عن الإرهابيين،فيما أشار إلى أن مصر انتصرت على الإرهاب الذي ضربها بقوة في التسعينيات، وقضت عليه، بل وعملت على عودة شباب الجماعات لحضن الوطن.