تجارب سينمائية فرضت أعمالها على الساحة العالمية (ملف خاص)

أعد الملف – فريق عمل قسم الثقافة

مجاعات وفقر وفساد وأوضاع إنسانية متردية، وانهيار في المنظومة الاقتصادية والسياسية، محاور مهمة لتجارب سينمائية بعدة دول، أسست لإنتاج أعمال ساهمت في ازدهار السينما بشكل عام، هذا الملف يسلط الضوء على بعض التجارب السينمائية التي استطاعت أن تترك بصمة في تاريخ السينما العالمية، وبعضها نجح في منافسة السينما الأمريكية.

اقرأ المزيد.. السينما الموريتانية.. من «سيارة العفاريت» إلى انحسار دور العرض

عرف الشعب الموريتاني السينما من خلال «سيارة العفاريت» في أربعينيات القرن الماضي، حيث كانت عربات متنقلة تجوب الشوارع تابعة للمستعمر الفرنسي، الذي كان يحتل البلاد آنذاك، وداخل العربات شاشات يعرض عليها انتصاراتهم في الحرب العالمية الثانية لتنقل سحر الصورة إلى هذا المجتمع البسيط.

اقرأ المزيد.. السينما الإيرانية.. قيود صنعت نجاحات

يمتلئ تاريخ السينما الإيرانية بالأحداث التي ساهمت بشكل كبير فى خلق حالة فنية مختلفة ومميزة، ورغم القيود التي واجهتها التجربة الإيرانية، إلا أنها استطاعت فرض نفسها على خريطة السينما العالمية، ولاقت اهتماما كبيرا فى المحافل والمهرجانات الدولية، وأحدثت جدلا كبيرا بسبب الإنتاج الديني الذي يمثل 80% منها.

اقرأ المزيد.. السينما اللبنانية.. التألق في زمن الحرب

تعد الحرب الأهلية اللبنانية علامة فارقة فى تاريخ صناعة السينما اللبنانية التي يرى مؤرخون أنها الأقدم فى الوطن العربي بعد مصر، فهى تاريخ طويل من النجاحات والإخفاقات بداية من عشرينيات القرن الماضي حتى الآن، بإنتاج سينمائي يبلغ 500 فيلم.

اقرأ المزيد.. السينما الهندية بلا مكاسب.. والقرصنة تلتهم ربع إنتاج العالم

تنتج السينما الهندية ما يقرب من 1.600 فيلم سنويًّا بلغات مختلفة “التامل نسبة إلى (الشعب التامِـلي)، التيلغو، المالايالامية”، وتعرف الأفلام الهندية باسم بوليوود، كانت بداية السينما الهندية بإنتاج أول فيلم صامت “راجا هاريشاندرا” عام 1913، ومع بداية ثلاثينيات القرن العشرين كان إنتاج الهند يقدر بـ مائتي فيلم سنويًّا

اقرأ المزيد.. السينما السنغالية.. تاريخ من الإبداع أنهكه الفقر

كانت بدايات السينما السنغالية في خمسينيات القرن الماضي، وشهدت فترة متميزة ما بين عام 1960 حتى عام 1980، ومع بداية عام 1990 أخذت صناعة السينما في السنغال في الاختفاء، فلم يتعد إنتاجها فى السنوات العشر الأخيرة سوى 5 أفلام روائية فقط.

اقرأ المزيد.. «نوليوود» تتفوق على هوليوود بأوجاع القارة السمراء

الكثير لا يعرف أن السينما النيجيرية نوليوود (Nollywood) تحتل المرتبة الثانية عالميا بعد السينما الأمريكية “هوليوود” وتليهما السينما الهندية “بوليوود” فى المرتبة الثالثة لإنتاجها أكبر عدد من الأفلام سنويا، بينما يعود نجاح الأفلام النيجيرية إلى احتلال المرتبة الثانية بسبب ما تتناوله من معالجة مشاكل وهموم القارة السمراء وبطريقة سهلة وبسيطة، حيث تظهر الأفلام وكأنها معايشة لحياة المواطن الإفريقي.

اقرأ المزيد.. السينما الفلسطينية.. إنجازات ساطعة تفضح الاحتلال

عدد كبير من الفنانين والمخرجين الفلسطينيين يعملون بكل جهدهم لإيصال رسائل كثيرة للعالم عن طريق الفن والسينما، وفي كل عام، يزداد الإنتاج السينمائي الفلسطيني، بأفلام متنوعة يتم ترشيح بعضها لجوائز عالمية، مثل “الأوسكار” وبعضها يتأهل للفوز.