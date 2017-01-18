«انتفاضة الخبز».. ذكرى يجسدها الحاضر

في 17 و18 يناير 1977، أي قبل أربعين عامًا من الآن، وقف الدكتور عبد المنعم القيسوني، نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، أمام مجلس النواب ليعلن مجموعة من القرارات الاقتصادية الصادمة، منها رفع الدعم عن السلع الأساسية، مما يعني رفع أسعار الخبز 50% والسكر 25% والشاي 35% وكذلك الأرز والزيت والبنزين و25 سلعة أخرى لا يستطيع الفقراء التخلي عنها.

وخرجت المظاهرات من أسوان حتى الإسكندرية بهتافات منددة بالقرارت التي تم اتخاذها، وتجسد معاناة الشعب، ومنها «سيد بيه يا سيد بيه.. كيلو اللحمة بقى بجنيه» وكان وقتها سيد مرعي، رئيس مجلس الشعب، و«يا ساكنين القصور.. الفقرا عايشين في قبور»، و«يا حاكمنا فى عابدين.. فين الحق وفين الدين»، و”سيد مرعى يا سيد بيه.. كيلو اللحمة بقى بجنيه”، و«عبد الناصر ياما قال.. خللوا بالكم م العمال»، و«هو بيلبس آخر موضة.. واحنا تاكلنا السوق السودا.. هو بيلبس آخر موضة.. واحنا بنسكن عشرة ف أوضة»، و«بالطول بالعرض.. حنجيب ممدوح الأرض»، و«آه يا حكومة هز الوسط.. كيلو اللحمة بقى بالقسط»، و«هما بياكلوا حمام وفراخ.. واحنا الفول دوخنا وداخ»، و«هو بيبني في استراحات.. واحنا نعاني آهات وآهات».

أطلق الرئيس أنور السادات على تلك المظاهرات «انتفاضة الحرامية» وخرج طلاب الجامعات في المظاهرات، وتحولت إلى أعمال عنف ضد المصالح الحكومية وأقسام الشرطة، وتحطمت المحلات التجارية والمنشآت العامة والسيارات، وسقطت عشرات القتلى والمصابين، حيث خلفت 79 قتيلًا و214 جريحًا، واستمر العنف الشديد من قوات الأمن، وتم القبض على مئات المتظاهرين.

ولأول مرة منذ ثورة يوليو أمر السادات بنزول الجيش إلى الشارع لقمع المظاهرات، وتم إعلان حالة الطوارئ، وتقرر حظر التجوال من الرابعة مساء حتى السادسة صباحًا.

يروي أحمد بهاء الدين شعبان، أحد المشاركين والمتهمين في الانتفاضة، وكان طالبا حينها، والآن رئيس حزب الاشتراكي المصري، شهادته عن الأحداث التي عاصرها قائلًا: هناك وجه شبه كبير بين انتفاضة 17 و18 يناير قبل 40 عامًا واليوم؛ بسبب اتخاذ السلطة حزمة قرارات وسياسات تم إملاؤها عليها من قِبَل صندوق النقد الدولي مشابهة لما حدث في الفترة الأخيرة من تعويم الجنيه، الذي ترتب عليه مزيد من إفقار المواطنين؛ بسبب رفع الدعم عن سلع وزيادة أسعار أخرى.

ويروي بهاء الدين أن 52 سلعة أساسية ما بين إلغاء دعم وزيادة أسعار، تسببت في خروج المواطنين؛ لأنها تهدد حياتهم الأمر الذي دفعهم إلى النزول للشارع، حيث كان رد الفعل وقتها مختلفًا عن الوضع الحالي، فقد رد الرئيس أنور السادات بعنف شديد على المظاهرات، وكانت الحركة الطلابية وقتها نشطة بجانب التظاهرات العمالية، وسبقت تلك الفترة حرب أكتوبر، التي أشعرت الجماهير بتضحياتهم للمطالبة بتحسين أوضاعهم، وتابع أن ما يمنع المواطنين من تكرار سيناريو الأربعين عامًا مؤقتًا شعور المواطن بالقلق على الدولة؛ بسبب ما يحدث بدول الجوار، وانتشار الأعمال الإرهابية، وهو لا يعني رضاهم عن الوضع الحالي.