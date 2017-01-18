السوق السوداء لبيع الدم تنتعش.. والوزارة تمتنع عن الرد

نقص الأدوية والمحاليل الطبية أزمات يشهدها سوق الدواء منذ فترة طويلة. ورغم تفاقم تلك الأزمات والنداءات المستغيثة بوزراة الصحة، إلا أن الأزمات مستمرة، ولم تتوقف على الأدوية، ولكن شملت أيضًا نقصًا حادًّا في أكياس الدم, وهو ما دعا النواب للتحدث عن الأزمة خلال اجتماع لجنة الصحة بالبرلمان؛ لمناقشة طلب إحاطة حول بنوك الدم، حي اتهم الدكتور عبد الحميد الشيخ وزارة الصحة بالإهمال في الحفاظ على الدم الذي يتبرع به المواطنون للمرضى, مؤكدًا أن وزارة الصحة تترك أكياس الدم تباع في السوق السوداء في التوقيت الذي يعاني فيه المرضى من أزمات شديدة للحصول على كيس دم واحد.

ومن جانبه علق الدكتور أحمد محمد، إخصائي أمراض الدم، قائلًا: بالفعل هناك أزمة شديدة في أكياس الدم، سواء في المستشفيات الحكومية أو الخاصة، وهو ما يجعل المريض يواجه أزمة كبرى في الحصول عليها.

وأضاف أن المرضى بدءوا يلجؤون إلى السوق السوداء؛ للحصول على أكياس الدم بعد نقصها في المستشفيات, موضحًا أن حالات التبرع بالدم التي تتم بالسيارات وفي الشارع، لا أحد يعلم أين تذهب، فالبعض يقوم بسحب الدم، ثم بيعه بالسوق السوداء، دون معرفة الجهات الحكومية أو وزارة الصحة من الأساس.

وأوضح محمد أن مشكلة الدواء يمكن تحملها، لكن أكياس الدم لا يمكن المساس بها؛ لأن قطرة دم واحدة قد تنقذ حياة مريض؛ لذا يجب ان تتدخل وزارة الصحة لحل تلك الأزمة بسرعة فائقة، ومعرفة اين يذهب دم المصريين الذي يتم التبرع به, وحذر من أن هناك خطورة تامة على صحة وحياة المرضى؛ بسبب نقل الدم من جهات غير معلومة، مثل الأكياس التي تباع بالسوق السوداء.

وشدد الدكتور مجدي مرشد، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، على أن وزارة الصحة مسؤولة بشكل كامل عن نقص الدم, مؤكدًا أنها كارثة لا تقل أهمية عن أزمة نقص الدواء, وأن وزارة الصحة يجب أن تحل الأزمة، وأن تقوم بتوعية للمواطنين، حيث إن انتشار بيع أكياس الدم في السوق السوداء سوف يزيد من احتمالية الإصابة بأمراض الدم والفيروسات خلال الفترة القادمة، خاصة أن هذا الدم لا أحد يعلم مصدره، ولا كيف وصل إلى السوق السوداء من الأساس, ماشدًا وزارة الصحة أن تحل هذه الأزمة قبل أن تتفاقم بصورة أكبر.

حاولت “البديل” التواصل مع وزارة الصحة، إلا أن الوزارة امتنعت عن الرد!