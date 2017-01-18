الأزمات تلاحق «معرض الكتاب» قبل انطلاقه

يبدو أن الأزمات تشق طريقها إلى معرض القاهرة الدولي قبل انطلاق نسخته الـ 48، والمقرر انعقاده خلال الفترة من 26 يناير إلى 10 فبراير، ويحمل اسم “الشباب وثقافة المستقبل”، وستكون دولة المغرب هي ضيف شرف هذه النسخة، فقد شهدت أروقة المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم الأربعاء، بمقر هيئة الكتاب تظاهرة من موظفي دار الكتب والوثائق، الأمر الذي أدى إلى تأخير انطلاق المؤتمر، حيث يقع مبنى دار الكتب بالقرب من هيئة الكتاب.

الموظفون المتظاهرون رددوا شعارات هاجمت محمود الضبع، رئيس هيئة الكتاب، معتبرين أنه أحد الأسباب الرئيسية في تأخر مستحقاتهم المالية التي تشمل الساعات الإضافية والبدلات، قائلين: “ارحل يا فاشل”، و”عايزين حقوقنا”، و”يا نمنم ساكت ليه؟ إنت مشاركهم ولا إيه؟”. ولم يكتفوا بذلك، بل أعاقوا الطريق أمام سفير المغرب أحمد التازي والدكتور هيثم الحاج علي رئيس هيئة الكتاب، الأمر الذي تسبب في تأخر انطلاق المؤتمر.

وبعد صولات وجولات بين منظمي المؤتمر والمتظاهرين انطلقت فاعلياته، حيث كشف الدكتور علي عن البوستر الرسمي للمعرض هذا العام، والذي صممه الشاب محمد عبد الفتاح، وتم اختياره من بين 81 تصميمًا تقدم بها الشباب للمعرض.

وقال رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب إن المعرض هذا العام أقام مسابقة لشباب المصممين، وبناء عليها تم اختيار هذا التصميم، موضحًا أن المعرض سيشهد تخصيص محور يحمل اسم “كاتب وكتاب”، يركز بشكل رئيسي على أعمال الشباب.

وأضاف أن المعرض سيشهد مجموعة من الفعاليات المستحدثة عليه، منها “أتوبيس دوت كوم”، وهو عبارة عن سيارة كاملة بها 20 جهاز كمبيوتر للإتاحة العامة للجمهور، مبينًا أن كل قطاعات وزارة الثقافة ستشارك، وعلى رأسهم دار الأوبرا المصرية، التي ستظهر لأول مرة، إضافة إلى السيرك، بجانب معرض خاص للطفل داخل المعرض.

أما السفير المغربي فعبر عن سعادته لاختيار المغرب ضيف شرف للمعرض، مشيرًا إلى أن فعاليات المعرض ستتضمن مشاركة عدد كبير من المثقفين والروائيين والشعراء المغاربة، الذين سيقدمون فعاليات مختلفة ستساهم في خدمة البلدين، موضحًا أن المغرب ستشارك بعدد كبير من الكتب في المهرجان، ستصل إلى ألف كتاب، مشددًا على أن هذا الاهتمام نابع من الترابط الشعبي بين البلدين واهتمام المصريين بالفكر المغربي.