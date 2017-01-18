«ألبان دمياط».. أمد الجيش بمنتجاته وصدرها للعالم.. وتباع أرضه في المزاد

أثار إعلان بيع أرض مصنع الألبان بمحافظة دمياط في المزاد العلني غضبًا شديدًا بين الدمايطة، حيث إنه من أكبر مصانع الألبان بمصر، وكانت القوات المسلحة تعتمد عليه حتى منتصف عام 2005 في مدها بمنتجات الألبان، كما كان يقوم بتصدير منتجاته إلى دول عربية، كالسعودية والإمارات والكويت والأردن، وبعض الدول الأوروبية ودول الجنوب الإفريقي، وعمل بالمصنع وقتها أكثر من 1200 عامل وإداري.

أغلق المصنع في عهد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك بقرار سيادي عام 2006م. وتبلغ مساحته حوالي ستة أفدنة ونصف، بواقع 40322 م2.

وكان ضمن تسعة مصانع ألبان، هو أكبرها حجمًا وإنتاجًا، تملكها شركة مصر لصناعة الألبان والأغذية المحفوظة، وبعد إغلاقه تمت المقايضة عليه، باعتبار أن أرضه غير مستغلة، وذلك ضمن التصفية المتعمدة من وزارتي الصناعة والاستثمار، رغم تجديد المصنع ببعض الماكينات، حيث تم تسريح عماله للمعاش المبكر، وإلحاق نحو 38 عاملًا ممن رفضوا المعاش المبكر إلى مصنع إدفينا للأغذية المحفوظة بعزبة البرج؛ حتى لا تترك الحكومة أي ثغرة؛ ليتم رهن هذا المصنع إلى البنوك، والقضاء عليه، وتم هذه التصفية على مرأى ومسمع من أعضاء مجلس الشعب والشورى حينذاك، دون أن يحرك أحدهم منهم ساكنًا، كما تمت المقايضة على مرأى ومسمع من المجالس المحلية، سواء كانت بالمحافظة أو المركز أو القرى التابع لها هذا المصنع.

وناشد السيد حسن، رئيس مجلس إدارة جمعية “إعمار دمياط”، الرئيس عبد الفتاح السيسى وقف مهزلة التصفية المتعمدة لأصول المصنع، مطالبًا بالحفاظ على مصانع القطاع العام، وطرح المصنع على الدمايطة للاكتتاب العام، وإعادة تشغيله وهيكلته وإدارته وتنميته وتطوريه، بما يتفق مع مبدأ المحافظة على هذه الأصول وملكية الدولة لها، وتشغيل أكبر قدر من العمالة المؤهلة، وفتح نطاق العمل لأبناء المحافظة؛ لتوفير فرص عمل جديدة، وتوفير المنتجات التي يحتاجها الشارع المصري؛ للقضاء على الغلاء.

وأقام المحامي محمد الطرابيلي الدعوى رقم 6 ق أمام محكمة القضاء الإداري برأس البر ضد كل من رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، ومحافظ دمياط، ورئيس الوزراء، ووزير التموين، بصفتهم؛ لإلغاء قرار بيع أرض ومنشآت ومحتويات المصنع بكل صوره وآثاره ومشتملاته،

وجاء في أوراق الدعوى أن “البنك أعلن عن بيع أرض المصنع بالمزايدة العلنية بنظام المظاريف المغلقة لقطعة أرض بما عليها من منشآت بمساحة 40322 مترًا مربعًا دون الإعلان عن اسم المصنع؛ حتى لا يثار غضب الدمايطة، وذلك بالمخالفة لوعود الحكومة بوقف ومنع الخصخصة وتصفية مصانع القطاعات الاقتصادية العامة المملوكة لشعب مصر، رغم رفضهم لذلك البيع والتصفية لتلك المصانع، التي كانت حصن أمان لهذا الوطن والشعب، بما كانت توفره من فرص عمل لملايين من أبناء شعبنا ومصدر دخل يوفر مستوى معيشة، بل وتحمي مجتمعنا من مخاطر الإجرام الناتج عن البطالة وضياع فرص العمل المشروع، التي كانت توفرها لهم ولأبنائهم من الأجيال القادمة المتوالية”.

وأكد مقيم الدعوى “مخالفة قرار البيع للقانون والعدالة والتشريع بمعناه الواسع وضد المصلحة العامة والخاصة لشعب مصر، ويشمل سوء الإدارة والتعسف في استخدام السلطة والمخالفة لوعود وقرارات الحكومة بإلغاء الخصخصة”، ودعا الحكومة “لاستخدام بدائل كالاكتتاب بالأسهم للشعب كما حدث بقناة السويس الجديدة أو تمويل من صندوق تحيا مصر”.

وطالب الطرابيلي، بصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ قرار بيع أرض ومحتويات مصنع ألبان دمياط بكل صوره ومشتملاته أو لحين الفصل في الدعوى، وإلغاء قرار البيع بكل صوره وأشكاله وبطلان كل التصرفات السابقة والحالية بشأن أرض مصنع ألبان دمياط ومشتملاته، سواء بالرهن أو التسليم والتسوية للبنوك مقابل الديون على الشركة القابضة، وعدم جواز استغلال أرض المصنع ومشتملاته في غير الغرض الذي تم إنشاؤه من أجله، وهو تشغيله لصناعة وبيع منتجات الألبان، وعدم جواز نقل ملكيته العامة لملكية خاصة، باعتباره إحدى الشركات العامة الاقتصادية المملوكة للشعب، ولا يجوز بيعها، وإلزام الإدارة بتنميتها وتشغيلها اقتصاديًّا، وإزالة كل المعوقات، وإعادة تشغيلهم المصنع بأحدث الإمكانات والمعدات المتطورة، وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

وقال الطرابيلى لـ “البديل”: طالبت بوقف وتنفيذ قرار بيع أرض المصنع. هناك بيع مستهدف لكافة القطاعات الاقتصادية العامة. وعلى ما يبدو لا يوجد أى نية للإصلاح رغم توقف عملية البيع لـ 3 سنوات بموجب القضية الأولى التي رفعتها من قبل، والمقيدة برقم 975 لسنة 4 قضائية، وحجزت لورود تقرير المفوضين، مشيرًا إلى أنه سيضم القضيتين، فالمصنع من ضمن القطاعات الاقتصادية التي تحقق إيرادات للدولة، والمبلغ المعروض لبيع المصنع زهيد لا يتناسب تمامًا مع قيمته، فالبنوك كان لها أموال على المصنع تقدر بنحو مليون جنيه، معتبرًا خطوة إعلان بيع المصنع في مزاد علني ما هي إلا تنفيذ لتعليمات صندوق النقد الدولي، ولا يمكن تبديد القطاعات الاقتصادية الوطنية، فمن الممكن إعادة تشغيلها بمبالغ بسيطة؛ لتدور عجلة الإنتاج، ونتمكن من تغطية نفقاتنا؛ لتخفيف الاستيراد ورفع العملة الوطنية.