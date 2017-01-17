نقل قيادي بمحليات المنيا كشف فسادًا.. واحتجاجات لإلغاء القرار

نظم عدد من الأهالي وموظفي الوحدة المحلية التابعة لمركز أبوقرقاص، أمس، وقفة احتجاجية أمام ديوان عام محافظة المنيا؛ للمطالبة بعودة سكرتير الوحدة المحلية لقرية أبيوها لمنصبه بعد نقله تعسفيًا لكشفه وقائع فساد بالوحدة، بحسب تأكيداتهم.

وقال محمد سيد يوسف، سكرتير عام الوحدة المحلية لأبيوها، التي تضم 10 قرى بمركز أبو قرقاص جنوب المنيا، إنه فوجئ بقرار نقله تعسفيًا، إلى مركز المعلومات بالقرية، وإبعاده عن منصبه بسبب كشفه وقائع فساد بالوحدة، ومحاولة منعها.

وأضاف يوسف لـ”البديل”، أنه يعمل سكرتيرًا للوحدة المحلية لقرية أبيوها، منذ عدة سنوات، والتي تضم عددا من القرى، هي “الشيخ مبارك، شرارة، المطاهرة القبلية، بني محمد شعراوي، أبو عيسوي، نزلة النخل، منسافيس، عزبة عطية، كوم الزهير وأبيوها”، متابعا: “أنا دائم التواصل مع المواطنين لتسيير أمورهم، لكنني فوجئت منذ فترة بوجود تلاعبات في أعمال الوحدة، وعندما حاولت التصدي لها، حدثت مشادات مع رئيس الوحدة، حتى فوجئت بنقلي من العمل تعسفيًا”.

وكشف سكرتير عام الوحدة السابق عن عدة مخالفات رصدها بالوحدة، تتمثل في بيع أسعار اللحوم المدعمة بـ60 جنيها، بقرار من الحكومة بمبالغ تزيد عن ثمنها المقرر؛ إذ تم بيعها للمواطنين بـ65 جنيها، بالمخالفة لقرارات المحافظة، في حين تم توريد مبلغ 60 جنيها فقط في دفاتر الوحدة، واقتسام بعض الموظفين المبالغ الأخرى أمام أعين رئيس الوحدة، كما يتم حجب كميات كبيرة من السكر المدعم وعدم بيعه للمواطنين وتوزيعه بالمحسوبية لأشخاص بأعينهم.

وزاد يوسف بأن هناك مخالفات أكبر من ذلك، تتمثل في تسهيل عملية توصيل المياه والكهرباء للعديد من المنازل المخالفة بقرى شرق النيل التابعة لمركز أبو قرقاص، خاصة قرية النويرات، وكذلك عدم توريد أموال اشتراكات النظافة، وعندما حاول منع المخالفات دخل في صدام مع رئيس الوحدة المحلية ورئيس المركز، بحسب تأكيده.

وتوجه يوسف إلى ديوان محافظة المنيا ومعه بعض الموظفين بالوحدة والمجالس المجاورة، وقابل مسؤولي خدمة المواطنين بالديوان، وقدم شكوى تفيد تضرره من عمله للأسباب المذكوره، والمطالبة بتدخل المحافظ لرجوعه إلى منصبه سكرتيرًا عامًا لوحدة أبيوها.

وناشد يوسف محافظ المنيا، اللواء عصام الدين البديوي، بالتدخل والتحقيق معه ومع جميع الأطراف الأخرى وعودته لمنصبه الرئيسي، مشيرًا إلى أنه أعد ملفًا كاملًا بكل المخالفات التي ترتكبها الوحدة المحلية من اختلاسات، وسيتم تقديمها للجهات المختصة قريبًا.

على الجانب الآخر، وصف بدر سيد أحمد، رئيس الوحدة المحلية لأبيوها، الاتهامات التي وجهها له السكرتير السابق للوحدة بـ”كاذبة”، نافيا وجود أية مشكلات شخصية بينهما، قائلا لـ”البديل”: كيف أحصل على ثاني أفضل رئيس وحدة محلية على مستوى محافظة المنيا لعام 2016 من حيث تقييمي إداريًا وماليًا، ويتم اتهامي بكل هذه التهم، مؤكدًا أن قرار نقل السكرتير السابق صدر بقرار من رئيس مركز أبو قرقاص، مثل أي حركة تنقلات ولا دخل له بها.

وفي السياق، أكد هشام فايز، رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص، إن سبب نقل محمد يوسف إلى مركز المعلومات، نتيجة تقصيره في العمل، وكثرة تغيبه وتسهيله عمل تصاريح الاستئذان من العمل بشكل كبير، ما يتسبب في الإضرار بالعمل، نفيا ما وجه له من اتهامات، قائلا إن جميع السلع المدعمة يتم توزيعها أمام الموظفين المختصين، وأعضاء لجنة التفتيش المالي والإداري لضمان وصولها لمستحقيها.