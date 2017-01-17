موقع بريطاني يرشح مصر لعبور عقبة مالي

سلطت الصحافة البريطانية الضوء على المقابلة المرتقبة بين الفراعنة ومالي، المقرر لها في التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة.

موقع «standard» الإنجليزي تحدث في تقرير له عبر موقعه على الشبكة العنكبوتية عن ظهور الفراعنة مرة أخرى في المونديال الإفريقي، مشيرًا إلى رغبة الجماهير المصرية في وصول منتخب بلادها لمنصات التتويج للمرة الثامنة في تاريخها، حيث سبق لهم نيل اللقب سبعة مرات من قبل.

وأوضح الموقع الإنجليزي أن المنتخب المصري الذي سبق وأن توج باللقب ثلاثة مرات على التوالي «هاتريك» ضربه عدم الاستقرار خلال السنوات الماضية، وحال ذلك دون وصوله للبطولة في نسخها الثلاثة الأخيرة.

وأشار الموقع في تقريره إلى أن الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني المصري، يأمل في استعادة اللقب الغائب عن خزائن الكرة المصرية منذ آخر تتويج في عام 2010، ويعول كوبر؛ للوصول لهدفه على بعض العناصر على رأسها محمد صلاح، نجم روما الإيطالي، إلى جانب محمد النني، لاعب أرسنال الإنجليزي.

وأضاف أنه في الوقت الذي غابت فيه مصر عن المشاركة في الحدث القاري تألق المنتخب المالي وحصل على المركز الثالث والميدالية البرونزية في نسختي 2012 و2013.

ونشر الموقع الإنجليزي استفتاء لزواره حول توقعاتهم لنتيجة المباراة وحصل المنتخب المصري على النصيب الأكبر من أصوات المشاركين في الاستفتاء، حيث توقع 69% من المصوتين فوز الفراعنة، فيما توقع 21% فوز مالي، و10% توقع تعادل الفريقين.

جدير بالذكر أن المنتخبين تقابلا من قبل في عشرة مناسبات، حققت مصر الفوز في أربعة وحقق المنتخب المالي نفس النسبة، وكان التعادل شاهدًا على مواجهتين، ست مباريات أخدت الطابع الودي وأربعة مباريات رسمية، مباراة بدورة الألعاب الإفريقية، ومباراتان بتصفيات أمم إفريقيا، ومباراة بنهائيات أمم إفريقيا.

أول صدام بين المنتخبين يعود إلى الثامن والعشرين من سبتمبر عام 1991 بدورة الألعاب الإفريقية التي استضافتها القاهرة، واحتكم المنتخبان إلى ركلات المعاناة الترجيحية التي ابتسمت لأصحاب الأرض، فيما كان شهر يناير من عام 2010 شاهدًا على آخر نزال جمع بين الفريقين، لكن هذه المرة وديًّا، وانتهت أيضًا بفوز مصر بهدف نظيف.

وتعود المواجهة الوحيدة الرسمية التي جمعت المنتخبين في كأس الأمم الإفريقية إلى بطولة 1994 التي استضافتها تونس، حيث تقابل الفريقان في الدور ربع النهائي، واستطاعت مالي أن تتفوق على الفراعنة وتقصيهم من البطولة بهدف دون مقابل.

سجل الفريقان خلال المواجهات السابقة 18 هدفًا، بواقع تسعة أهداف للمنتخب الوطني، وهو نفس الرقم الذي سجله لاعبي مالي في الشباك المصرية، ويعد حسام حسن، الهداف التاريخي في تاريخ مواجهات المنتخبين برصيد ثلاثة أهداف، كما يعد أكثر لاعبي المنتخبين مشاركة في المواجهات التي جمعت بينهما برصيد خمسة مباريات.