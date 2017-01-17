حكاية إقليم| الفيوم.. دار الأرزاق

الفيوم.. واحة كبيرة في صحراء مصر الغربية، تقع على مسافة من نهر النيل وفرت لها بعض العزلة، ولهذه العزلة النسبية كانت الفيوم بعيدة عن الطريق الذي سلكته الجيوش العربية لفتح مصر، فلم يعرف بها المسلمون لمدة سنة كاملة بعد الفتح الإسلامي لمصر، حتى ورد ذكرها على لسان أحد المصريين، وعندها أرسل إليها عمرو بن العاص جيشا بقيادة ربيعة بن حبيش، لفتحها الفيوم، ومن ثم دخل هذا الإقليم عصر التطور الذي مرت به مصر بأكملها.

شهدت الفيوم بعد فتحها نشاطا سياسيا واقتصايا واجتماعيا وعلميا وبيئيا، ولفتت أنظار العرب لسواد أرضها وخصوبتها وكثرة ميراثها، وظهر ذلك في وصف المؤرخين لها، وقال عنها المقريزي “ليس بالدنيا أنفس منها، ولا أخصب ولا أكثر خيرا ولا أنهارا”، وقال القلقشندي عن عمل أهلها: “من أعظم الأعمال وأحسنها عمارة، كثيرة البساتين، غزيرة الفواكه، دار الأرزاق..” ليس هذا فحسب بل عهد السلطان الطالح نجم الدين أيوب، للنابلسي، النظر في إقليم الفيوم فألف عنه كتابه المعروف” تاريخ الفيوم”.

أصبح إقليم الفيوم بعد الفتح قسما إداريا من أقسام مصر، ويبدو أنه حظي بمكانة خاصة، فقيل عند وفاة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إنه ترك أميرين أحدهما عمرو بن العاص، في الدلتا والآخر عبد الله بن أبي سرح، في الصعيد، وقيل إن عمر بن الخطاب ولى ابن أبي السرح، من الصعيد للفيوم، وظهر ذلك في ولاية عثمان، عندما طلب منه عمرو بن العاص، أن يجعله على مصر كلها، وأن يعزل عبد الله، فرفض عثمان، وكتب إلى عبد الله بن سعد، يؤمره على مصر بأكملها دون عمرو بن العاص، فجاءه كتاب الخليفة وهو بالفيوم عام 25هـ.

ظل دور الفيوم يزداد إداريا حتى عهد الظاهر برقوق، فخصص كاشفا للفيوم بعد أن كان بمصر كاشفان فقط، وبذلك أصبح التقسيم الإداري للبلاد ثلاثة أقسام هي البحري والقبلي والفيوم، غير أنه كان يختار لمنصب كاشف الفيوم أحد كبراء الأمراء، ويخاطب في المكاتبات الرسمية بأوفر عبارات التقدير.

أما عن الجانب السياسي، فقد كان إقليم الفيوم نقطة ارتكاز حصينة لأي فار من وجه السلطه أو لأي طامح في القيام بحركة استقلالية، فلم تكن مصادفة أن يتجه مروان بن محمد، وهو آخر خلفاء بني أمية إلى الفيوم، عندما اشتدت مطاردة العباسيين له، رغم أنهم لحقوا به وقتلوة في قرية بوصير عام 132هـ، كما أدت العزلة النسبية لإقليم الفيوم أن اتخذه بعض الحكام منفى لخصومهم ومنافسيهم، فقد أمر السلطان الناصر محمد بن قلاوون عام 738هـ بنفي علي ومحمد ابني داوود بن سليمان بن داوود بن العاضد، آخر الخلفاء الفاطميين إلى الفيوم، كما كان إقليم الفيوم مميزا للكثير من القبائل العربية الذين وجدوا فيه مرتعا لهم، وقاموا فيه بعد ذلك بنشاطهم السياسي والثوري.

تعرض الفيوم في العصور الإسلامية للكثير من الهزات الاقتصادية العنيفة رغم ما به من خيرات وذلك لسببين، إما بسبب الفيضان وما يترتب عليه من انقطاع الجسور وغرق الأراضي، وإما بسبب الولاة وعدم رعايتهم لمرافق الإقليم، ومن هذه الحوادث غرق الفيوم عام 724هـ لانقطاع جسورها، وبتدهور دولة المماليك تدهورت أحوال البلاد، وكان الفيوم أكثر تأثيرا بذلك حتى تركها أهلها لغلبة ماء بحر يوسف.

هكذا كان إقليم الفيوم في العصور الوسطى، أكبر من مجرد وحدة إدارية من الوحدات التي انقسمت إليها مصر في تلك العصور، ولقد كان مركزا حيويا ضخما يموج بالتيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.