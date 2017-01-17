بعد حكم «تيران وصنافير».. صحف عالمية: هزيمة ثقيلة للنظام

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن محكمة مصرية أصدرت حكما يوم الاثنين برفض طعن الحكومة على حكم يبطل اتفاقا لنقل سيطرة جزيرتين في البحر الأحمر من مصر إلى السعودية، الداعم المالي الرئيسي، مما يعمق الخلاف بين البلدين الشرق أوسطيين.

وأضافت الصحيفة أن التحالف بين مصر والسعودية، الدولتين الأكثر نفوذا في العالم، متوتر منذ أكثر من سنة، مع رفض مصر دعم جهود السعودية في سوريا واليمن، رغم حصولها على أكثر من 25 مليار دولار من المساعدات منذ عام 2013، في محاولات من الرياض لإنقاذ الاقتصاد المصري، الذي تراجع بعد الاضطرابات السياسية في عام 2011، وترى الصحيفة الأمريكية أنه من المتوقع أن يهز حكم أمس الإثنين، العلاقات على نطاق واسع.

وفي هذا السياق، قال مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: إن الحكومة السعودية لن تكون سعيدة بهذا الحكم، ولكنها في نهاية المطاف، ستدرك حقيقة أن وجود مصر أكثر أهمية من الجزيرتين.

ويتفق كثير من المحللين على أن السعودية حريصة على عدم انزلاق مصر إلى اضطرابات مدنية والحفاظ على تحالفها معها كأكبر قوة عسكرية عربية في المنطقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن حكم الإثنين، صادر من أعلى محكمة إدراية، وهو نهائي لا يمكن لأي محكمة إدارية أخرى الطعن عليه، مضيفة أن الحكومة المصرية تواجه تحديا قانونيا موازيا مع المحكمة الدستورية العليا، كما أن محامي الحكومة يشكك في حق المحكمة الإدارية في البت في هذه المسألة.

وأوضحت الصحيفة أن الجزيرتين المتنازع عليهما من المناطق القاحلة، إلا أنهما يقعان في مدخل خليج العقية، وهما الزاوية الاستراتيجية للبحر الأحمر، ومن خلالهما يمكن السيطرة على الطريق البحري الوحيد لميناء إيلات الإسرائيلي وميناء العقبة الأردني.

ولفتت الصحيفة إلى أن الجزيرتين لم تكونا معروفتين للشعب المصري، حتى أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أبريل الماضي أنه سيتم تسليمهما للسعودية، وقد ضربت هذه الخطوة العصب القومي عند المصريين، واعتبروا الخطوة خيانة، مما أثار الاحتجاجات والغضب المستمر في الشوارع.

ومن جانبها، قالت صحيفة دايلي تيلجراف البريطانية، إن الرئيس السيسي، يعاني من هزيمة ثقيلة، بعد قرار المحكمة ضد خطته لتسليم جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.

وأضافت أن الحكم الذي جاء في صالح المعارضة المصرية المحاصرة يعد انتصارا قانونيا وسياسيا نادرا ضد الحكومة التي أصبحت استبدادية على نحو متزايد، وأن الحكم يضع المزيد من الضغوط على العلاقات المصرية المتوترة بالفعل مع السعودية، أحد الممولين الرئيسيين للقاهرة.

ولفتت الصحيفة إلى أن المحكمة قضت بأن سيادة مصر على الجزيرتين غير قابلة للجدل، مما دفع نشطاء المعارضة للهتاف داخل قاعة المحكمة، وقارنوا بين فرحتهم وبين شعورهم بنجاح ثورة عام 2011.

وأضافت أن خطوة السيسي بعد الحكم غير واضحة حتى الآن، ولكن القرار يضعه في موقف صعب مع غضب الشعب الرافض للتخلي عن الجزيرتين، والغضب السعودي بشأن عدم الوفاء بالوعد، موضحة أن بعض خبراء القانون يرون أن الحكومة قد تحاول استئناف الحكم أمام المحكمة العليا.

وذكرت الصحيفة أن السعودية لم ترد فورا على الحكم، ولكن بعض المواطنيين السعوديين طالبوا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حكومتهم برفع قضية للمحكمة الدولية، والتهديد بقطع الدعم المالي لمصر.