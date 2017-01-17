بالفيديو.. مصر تواصل السقوط العربي في الأمم.. وغانا تعبر أوغندا بصعوبة

اختتمت منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات مساء اليوم الثلاثاء، بعدما خاضت منتخبات المجموعة الرابعة مبارياتها في الجولة الأولى.

وقدم المنتخب الوطني المصري أداء سيئًا للغاية في مستهل مشواره بالبطولة أمام منتخب مالي، أدى لخروج المباراة سلبيًّا، وكان الفراعنة أقرب من فقد الثلاث نقاط.

وبهذا يكمل المنتخب المصري مسلسل الأداء والنتائج الباهتة للمنتخبات العربية في النسخة الحادية والثلاثين، بعدما تعادلت الجزائر أمام زيمبابوي، وخسرت تونس أمام السنغال، ونفس الحال لأسود الأطلسي أمام توجو، والآن تتعادل مصر؛ ليفشل العرب في تحقيق أي انتصار خلال الجولة الأولى.

الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب المصري، لم يغير من استراتيجيته داخل المستطيل الأخضر، التي يعتمد عليها منذ قدومه إلى مصر لتولي مهمة تدريب الفراعنة، حيث اعتمد على التراجع لخطوطه الخلفية، واكتفى بالدفاع؛ على أمل استغلال سرعات صلاح وتريزيجيه في الخط الأمامي، التي قد تمنحه التفوق، ولكن صلاح لم يكن في مستواه اليوم، ولذلك فقد كوبر ورقته الرابحة، وكسب نقطة غير مستحقة.

أداء المنتخب الوطني اليوم بات مقلقًا للجماهير المصرية، التي كانت تُمني النفس ببلوغ الأدوار النهائية، لكن ما قدمه اللاعبون خذلهم، وجعلهم يشعرون أنه أصبح من الصعب المنافسة على اللقب، وأقصى إنجاز يمكن تحقيقه هو تخطي الدور الأول.

وفي مباراة أخرى تمكن نجوم غانا من تخطي منتخب أوغندا المتواضع بصعوبة كبيرة. المنتخب الغاني سيطر على الشوط الأول بأكمله، وأتيحت له العديد من الكرات، لكنها أخطأت المرمى، وجاء الفرج من خطأ فادح لمدافع المنتخب الأوغندي، حاول تداركه، لكنه تسبب في ركلة جزاء، جاء منها هدف المباراة الوحيد.

وعلى عكس المتوقع من نجوم البلاك ستارز، بدلًا من أن يواصل الفريق الضغط خلال أحداث الشوط الثاني لمضاعفة النتيجة، تراجع لاعبوه، وكاد أن يكلفهم ذلك هدفًا لولا قلة خبرة لاعبي أوغندا؛ لينتهي اللقاء بهدف دون مقابل.

ترتيب المجموعة بعد نهاية مباريات الجولة الأولى:

1-غانا 3 نقاط.

2- مصر نقطة.

3- مالي نقطة.

4- أوغندا صفر.