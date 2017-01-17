«الموت في بخة رش».. البوليستر يهدد «أسترجية» دمياط بأمراض الجهاز التنفسي

«الموت فى بخة رش».. العبارة الأكثر تعبيرًا عن حالة العاملين بحرفة «الأسترجي» إحدى المهن المكملة لصناعة الأثاث، بعدما أصيب الآلاف منهم بأمراض الجهاز التنفسي، وباتوا مهددين بالإصابة بسرطان الرئة؛ بسبب استخدامهم مادة البوليستر الكيماوية القاتلة في رش الموبيليا، وناشد العاملون بالمهنة المسؤولين بالتدخل وتوفير مادة بديلة للبوليستر تكون أقل ضررًا على صحتهم.

بنبرة حزينة يقول حمادة حسن، أسترجي 42 عامًا: الدنيا خربت بسبب البوليستر، وصحتنا ادمرت لعدم وجود بديل لاستخدامه في الصناعة، مضيفًا: منذ 20 عامًا وأنا أعمل «أسترجي» وبعد مرضي بأزمة صدر اضطررت للتوقف عن العمل بيدي، ولجـت للاستعانة بعمال كي يعملون بدلًا مني.

وطالب حمادة المسؤولين بسرعة التدخل وتوفير البوليستر المائي؛ لكونه أقل ضررًا من المادة المستخدمة حاليًا وخفض أسعار الخامات المستخدمة، خاصة بعد ارتفاع أسعارها بنسبة 200% خلال 4 شهور الأخيرة.

ويضيف شلبي محمد، 36 عامًا: أصبت بحساسية صدر بسبب استخدامي البوليستر، وبت مريضًا بمرض مزمن في الجهاز التنفسي، مشيرًا لاستخدامه البوليستر كمادة خام في العمل منذ 16عامًا.

وناشد شلبي المسؤولين بسرعة التدخل لإنقاذهم من الوباء الذي أصابهم ودمر صحة آلاف العاملين بمهنة الاسترجية.

ويلتقط ناصر فتحي، طرف الحديث قائلًا: كل ما نستخدمه من مواد كيماوية في الصناعة يتسبب في إصابتنا من أمراض الجهاز التنفسي، لكننا لا نملك بديلًا آخر، وما باليد حيلة، مضيفًا: استخدم البوليستر في الصناعة منذ 15 عامًا، وعلى المسؤولين التدخل لتقليل حجم المخاطر المترتبة على استخدام تلك المادة القاتلة في الشوارع والطرقات بأنحاء المحافظة كافة، حتى بات أبناء المحافظة متضررين وليس العاملون فيها فحسب، فالجميع يستنشق الرذاذ على حد سواء، مطالبًا بنقل ورش الأسترجية العاملين بالبوليستر خارج الكتلة السكنية، ويخصص لها مكان مستقل بذاته كمنطقة صناعية.

وطالب ناصر الدكتور إسماعيل عبد الحميد، محافظ دمياط، والجهات المعنية بتخصص مكان بمدينة الأثاث لورش البوليستر أسوة بما يحدث بالدول المتقدمة.

بدوره يقول محمد الحطاب، أمين صندوق نقابة صناع الأثاث بدمياط: سبق والتقينا بوفد من كلية العلوم لإيجاد بديل لمادة البوليستر منذ سنوات وحتى الآن لم يتم توفير بديل .

وأضاف الحطاب فى تصريح لـ«البديل»: الدول الأوربية باتت ترفض شراء أثاث مدهون بمادة البوليستر؛ نظرًا للمادة الكيماوية المستخدمة في الأثاث، وما قد ينتج عنه من أمراض بالجهاز التنفسي، مطالبًا بمنع استخدام البوليستر في ورش دمياط، وتوفير مادة بديلة آمنة، مشيرًا إلى إصابة نحو 99% من العاملين بالمهنة ويقدر بنحو 20 ألف صانع، مشيرًا إلى تصريح أحد المحافظين السابقين لهم بأنه لن يدخل أحد من الدمايطة كلية الشرطة أو الحربية بعد 10 أعوام؛ نظرًا لانتشار أمراض الجهاز التنفسي، مشيرا إلى خطورة مواد «البوليستر، البروتان والمط» المستخدم في الأسترجية، مطالبًا بأخذ عينة عشوائية وإجراء الكشوف الطبية على العاملين بالمهنة.