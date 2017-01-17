الحضري يستعد لكسر الرقم القياسي لحسام حسن بـ «الأمم الإفريقية»

كشف تقرير أعده الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» أن عصام الحضري، حارس المنتخب المصري لكرة القدم، يستعد لكسر الرقم القياسي المسجل باسم مواطنه حسام حسن، في تاريخ بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.

وقال الاتحاد الإفريقي عبر موقعه إنه في حالة مشاركته في لقاء مالي المقرر له في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة بكأس الأمم الإفريقية «كان 2017» سيكسر الحضري الرقم القياسي لأكبر لاعب في تاريخ البطولة.

عصام الحضري أتم عامه الـ44 يوم الأحد الماضي؛ ليصبح مهيئًا لكسر الرقم السابق لمواطنه حسام حسن، الذي لعب في سن الـ39 عامًا وخمسة أشهر و24 يومًا في كأس الأمم التي احتضنتها مصر عام 2006، وتوج بها الفراعنة للمرة الخامسة.

وكان حارس الأهلي والزمالك الأسبق أحد العناصر التي شاركت في تتويج مصر بالنسخة التي احتضنتها في عام 2006، كما شارك في نسختي 2008 و2010 اللتين توج بهما المنتخب، قبل أن يفشل الفراعنة في التأهل للبطولات الثلاث السابقة.

وكان الحضري أيضًا عضوًا بالفريق الفائز ببطولة 1998 في بوركينا فاسو، حين كان رفيقه بالفريق الحالي رمضان صبحي، لاعب ستوك سيتي في عامه الأول.

ونقل الموقع الرسمي للكاف تصريحًا للحارس المخضرم، قال فيه: «بالنسبة لمصر الأمر يعني الكثير، أن نعود إلى هنا بعد غياب عن البطولات الثلاث السابقة».

وتابع: «نحن هنا لنتنافس مجددًا، ونتمنى الفوز بالكأس. المصريون ينتظرون لقبًا ثامنًا. فزت بالبطولة 4 مرات من قبل، لكن هذه المرة أنا قائد الفريق، وهذا يشعرني بالفخر».

المدرب الأرجنتيني هكتور كوبر أعاد الحضري للفريق المصري؛ ليساعده في خطف التأهل لنهائيات الجابون، وأعرب اللاعب عن رغبته في المشاركة بكأس العالم 2018 في روسيا حين سيكون في سن الـ45.

اللاعب الذي وصفه مدربه السابق في نادي وادي دجلة القاهري باتريس كارترون بأنه «شخص بعقلية استثنائية وأسلوب حياة ونظام غذائي استثنائي” سيكسر الرقم القياسي لأكبر لاعب في تاريخ كأس العالم أيضاً إذا شارك في روسيا».

يذكر أن الحارس الكولومبي فريد موندراجون يحمل الرقم القياسي، عندما شارك في كأس العالم 2014، بعدما أتم عامه الـ43 مباشرة.