إضراب عمال «فلوستي أبارلز الهندسية» بالإسماعيلية للمطالبة بمستحقاتهم المالية

شهدت شركة فلوستي أبارلز الهندسية بالإسماعيلية حالة من الشغب، مساء أمس، إثر تنظيم العمال وقفة احتجاجية بمقر الشركة بمنطقة الاستثمار بالإسماعيلية، وتحولت إلى إضراب؛ للمطالبة بمستحقاتهم المالية والاحتجاج على تدني رواتبهم.

وشملت شكاوى العمال في المذكرة التي قدموها لمجلس الإدارة، مطالبات بمستحقاتهم المالية وزيادة المرتبات نتيجة لغلاء المعيشة، واعتماد نسبة الزيادة السنوية الـ15%، وطالب العمال بتدخل وزير الاستثمار لحل المشكلة بعد تجاهل إدارة الشركة لمشكلاتهم.

وقال محمود حمدان، أحد عمال الشركة، إنهم اتخذوا جميع الإجراءات القانونية، واعتصموا داخل المصنع بسبب عدم اعتماد الزيادة السنوية بنسبة 15%، مؤكدًا أن محافظ الإسماعيلية طلب من أصحاب المصانع بالمنطقة تحسين حالة الأجور، وهو ما لم يحدث بعد تراجع نسبة الزيادة السنوية في الأجور التي كانت من المفترض أن تطبق

وتابع أن الإدارة حددت زيادة في الأجور لا تتجاوز 100 جنيه بنسبة لا تصل إلى 15% من أرباح الشركة، في الوقت الذي أقرت فيه جميع الشركات الأخرى زيادة 200 جنيه لكل عامل على الأجر الأساسي بنسبة 20% من الأرباح السنوية؛ لمواجهة غلاء الأسعار ولتتماشى مع متطلبات المعيشة.

وقال سعد محمد، أحد العمال: مطالبنا مشروعة، ويجب الإسراع في تنفيذها؛ حتى نستطيع مواجهة الغلاء الذي تشهده البلاد، مؤكدًا أن الشركة تحقق أرباحًا طائلة لكنها تبخل علينا بصرف مستحقاتنا المالية وترفض أي زيادات رغم وعود رئيس الشركة أمام المحافظ بصرف علاوة وزيادة مرتبات العمال.

وأكد أنهم تقدموا بشكاوى إلى محافظ الإسماعيلية ووزير الاستثمار لتفعيل وعود رئيس الشركة، لكن دون جدوى، وهو ما دفعهم إلى إعلان الإضراب حتى تلبية مطالبهم وصرف مستحقاتهم المالية.

من جانبه قال اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، إنه يتواصل مع الجهات والأطراف كافة للوصول إلى حل، مطالبًا العمال بالعدول عن فكرة الإضراب والاعتصام، لما تسببه من خسارة للبلد وللاقتصاد القومي.

وتابع أنه سيتحدث مع المسؤولين بالشركة للوقوف على الأسباب الحقيقية؛ لعدم صرف المستحقات المالية الخاصة بالعمال، وعدم تفعيل وعود المسؤولين بالشركة.