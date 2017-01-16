نيجيريا تتدخل في جامبيا استعدادًا لعزل «جامع» بالقوة

منذ هزيمة الرئيس الجامبي يحيى جامع ورفضه التخلي عن الحكم وتسليم السلطة بشكل سلمي، تحاول دول غرب إفريقيا وعلى رأسها نيجيريا إقناع جامع بتسليم الحكم، لكن مع رفضه التنازل عن منصبه، قرر الرئيس النيجيري محمد بخاري بالتدخل الفعلي ليتخذ خطوة تظهر أن نيجيريا قوة لا يستهان بها في المنطقة.

قال موقع بريميوم تايمز النيجيري، إن الجيش النيجيري أحضر كتيبة كاملة من الجيش لتنتشر في الدولة المجاورة المطربة جامبيا، لإزالة الرئيس يحيى جامع من السلطة إذا فشلت مساعي إجبارة على التنحي يوم 19 يناير المقبل، وتم وضع أفراد من التشكيلات والوحدات الأخرى في جميع أنحاء البلاد؛ بسبب نقص الرجال في الكتيبة 19 التي تضم قسمًا كبيرًا من قواتها المنتشرة للفرقة بالأمن الداخلي.

وتابع الموقع أن قيادة الجيش أصدرت تعليمات للضباط بطرح أكثر من 800 جندي، من جنود مكافحة الإرهاب والتمرد في جامبيا، وزودت الجيش بالخدمات اللوجستية، والأسلحة والذخائر وغيرها لنجاح هذه العملية.

والغريب أن التجهيزات التي أعدتها نيجيريا من قوات مشاة مدرعة ومركبات حربية جاهزة للقيام باللازم هي أشبه بعدة للدخول في حرب وليس لإجبار رئيس على التنحي، كما كانت هناك اقتراحات بانتشار سلاح الجو النيجيري والبحرية والجنود بالكامل لهذه العملية.

وأضاف الموقع أن أحد الضباط النيجيريين قد صرح بأن هذه العملية طارئة، لكن الجيش النيجيري قوي ومهيمن ولديه قوة قتالية جاهزة للمعركة!! ونحن سنهجم بشكل منظم بلمسة زر واحدة .

جدير بالذكر أن نيجيريا تدخلت من قبل في ليبيريا وسيراليون وغيرها، من أجل تطبيق الديمقراطية، والسؤال هنا: هل ستنجح أيضًااً القوات النيجيرية هذه المرة في مهمتها بجامبيا؟!

ربما يعلم المسؤولون النيجيريون أن «جامع» لن يتخلى عن الحكم بسهولة، لذلك أعلنت الرئاسة النيجيرية أنها قوة لا تقبل المزح، وأنها مدعومة من الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، وأن التحرك لتطبيق الديمقراطية في جامبيا متفق عليه أيضًا مع الكتلة الإقليمية، والجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «إيكواس»، وفي يوم 23 ديسمبر تم وضع القوات العسكرية الاحتياطية في حالة تأهب.

وقال رئيس المفوضية، مارسيل دي سوزا: السنغال، الجار الإقليمي الوحيد في جامبيا، من شأنه أن يؤدي أي عملية عسكرية في البلاد، كما سيتم تكليف بلدان أخرى في غرب إفريقيا لتوفير قوات، فإجبار جامع على التنحي، الذي خسر الرئاسة في 1 ديسمبر 2016 أمام مرشح المعارضة، أداما بارو، ورغم أن جامع قال في البداية إنه متقبل للهزيمة وهنأ السيد بارو، لكن سرعان ما غير رأيه وقرر الطعن في نتائج الانتخابات، كما تعهد بعد تسليم الحكم كما هو متوقع في 19 يناير المقبل، وأنه سيبقى على الجمعية الوطنية في مكان العمل حتى تفصل المحكمة العليا في الالتماس المقدم من قِبَل حزبه، والإشكالية هنا أن هناك صعوبة في اللجوء للقضاء والحكم؛ لأن الوضع متوقف على موافقة نيجيريا على توفير قضاة للمحكمة العليا التي تعاني من نقص القضاة، وفي الوقت الذي تهدد فيه جامع وتتخذ موقف المواجهة والقوة، أرسلت الولايات المتحدة كبير الوسطاء لإقناع جامع بقبول «خروج مشرف».