مواجهات اليوم الثالث بـ«كان2017»

تنطلق اليوم منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة بكأس الأمم الإفريقية «كان2017» التي تحتضنها الجابون في الفترة من 14 يناير وحتى الخامس من فبراير المقبل.

وتضم المجموعة الثالثة المنتخب العربي المغربي بطل نسخة 1976، وكوت ديفوار بطل نسختي 1992 والنسخة الأخيرة عام 2015، وجمهورية الكونغو الديمقراطية بطلة نسختي 1968 و1974، وتوجو المنتخب الوحيد الذي لم يذق حلاوة التتويج بالأميرة الإفريقية في هذه المجموعة النارية.

يستهل منتخب ساحل العاج حامل اللقب مشواره في البطولة في السادسة مساءً، بمواجهة نظيره الوجولي، على ملعب «أوييم»، ويأمل نجومه في تحقيق بداية قوية تمنحهم الثقة في مواصلة المشوار نحو الحفاظ على اللقب وحصد البطولة الثالثة في تاريخهم.

يضم الفريق العاجي العديد من النجوم التي لمعت في سماء الدوريات الأوروبية الكبرى على رأسهم المدافع المخضرم أيريك بايلي، المحترف ضمن صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي، وسيرج أورييه، مدافع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، ويعد الثنائي حائطا منيعا لساحل العاج أمام هجوم المنافسين، وفي الهجوم يمتلك الأفيال المخضرم سالمون كالو، صاحب الـ31 عامًا المحترف ضمن صفوف هيرتا برلين الألماني، إلى جانب ويلفريد بوني، مهاجم ستوك سيتي الإنجليزي، وويلفريد زاها، مهاجم كريستال بالاس الإنجليزي.

على الجانب الآخر يسعى منتخب توجو بقيادة نجمه إيمانويل أديبايور، إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام منتخب ساحل العاج حامل اللقب.

وفي التاسعة مساءً، وعلى نفس الملعب، تتعلق الأمال العربية بأقدام لاعبي المنتخب المغربي الذي يستهل مشواره في كان بمواجهة منتخب جمهورية الكونجو العنيد.

ويأمل أسود الأطلسي في تحقيق الانتصار الأول للعرب في النسخة الجارية من البطولة الإفريقية، وتمتلك المغرب العديد من العناصر التي تؤهلها لتحقيق نتائج إيجابية في هذه البطولة بداية من الخط الخلفي بقيادة المهدي بنعطية، مدافع فريق يوفنتوس الإيطالي، ومانويل مروان داكوستا، مدافع أولمبياكوس اليوناني.

وفي الهجوم يوسف العربي، لاعب فريق لخويا القطري، ويوسف النصيري، المهاجم الشاب صاحب الـ19 عامًا المحترف ضمن صفوف مالاجا الإسباني.

على الجانب الآخر يسعى منتخب جمهورية الكونغو صاحب اللقبين إلى استعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ 1974 من خلال تحقيق بداية قوية بالفوز على أسود الأطلسي والتأهل إلى قمة هذه المجموعة لتجنب مواجهة الكبار في دور الثمانية.