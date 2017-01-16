مصطفى السيد.. مدير «التفتيش الصيدلي» تعليقًا على إضراب الصيادلة: الملائكة كان من ضمنهم إبليس

نسبة المخالفات لا تتعدى 3 آلاف صنف وأقل من 5%

أكثر من 97% من الصيادلة ملتزمون.. وعقوبات مزاولة المهنة لا تزيد عن 10 جنيهات

أكثر من مليون مفتش صيدلي من المواطنين لتعويض العجز

قبل أيام أعلن الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، إقالة مدير إدارة التفتيش الصيدلي، وتعيين الدكتور مصطفى السيد، مدير إدارة مراقبة المخاطرات السابق، بدلًا منه بعد قرار رفع «تسعيرة الدواء» الثانية الذي تم اعتماده يوم الخميس الماضي.

في أول حوار صحفي له بعد تعيينه مديرًا لإدارة التفتيش الصيدلي، أكد مصطفى السيدلـ«البديل» أن عدد مفتشين الصيادلة المسجلين بوزارة الصحة لا يزيد على 1300 مفتش، موزعين على أكثر من 70 ألف صيدلية، لكنهم سيزيدون إلى مليون مفتش عقب قرار الزيادة الأخير في ظل نشر الوعي بين المواطنين، معترضًا على عقوبات قانون مزاولة المهنة الصادر منذ أكثر من 60 عامًا، والتي لا تتخطى 10 جنيهات، مؤكدًا رفضه إضراب الصيادلة الذي تم تعليقه لمدة أسبوعين خلال الجمعية العمومية الطارئة أمس السبت، قائلًا: «الملائكة كان من ضمنهم إبليس».. وإلى نص الحوار..

المهمة شاقة أمامكم.. ما أول القرارات التي ستتخذونها عقب توليكم الإدارة؟

الأدوية الموجودة قبل صدور القرار الوزاري الأخير بزيادة التسعيرة لن تشملها الزيادة الجديدة، حيث أعلن الوزير أنه سيتم الانتها أولًا من الأدية المنتجة مسبقًا، ومن ثم تطبق التسعيرة الجديدة على الأدوية التي سيتم إنتاجها بعد صدور القرار.

ولكن ذلك يتسبب في مشكلة أكبر وهي البيع بسعرين؟

إطلاقًا.. لن يكون هناك سعران للأدوية، أنا كصيدلي عندي دواء موجود على السعر القديم ومنتج منذ فترة طويلة، وإذا تم تخزينه بغرض بيعه بالسعر الجديد فإن ذلك يتسبب له في خسائر مادية كبيرة، ومنطقيًّا لابد أن يتخلص منه أولًا.

ومن يحكم كل ذلك ويُجبر الصيدلي على عدم البيع بسعرين؟

تطبيق قانون حماية المستهلك والتسعيرة الجبرية، وقد حذر الوزير في المؤتمر الصحفي الأخير من مخالفة التسعيرة الجبرية، حتى لا يتعرض صاحب الصيدلية للسجن 5 سنوات أو غرامة مالية تتراوح ما بين 30 ألفًا و10 ملايين جنيه مع مصادرة جميع المضبوطات.

هل لديكم عجز في المفتشين الموزعين على مختلف الصيدليات الأهلية؟

عدد المفتشين لدينا لا يزيد على 1300 صيدلي في مختلف المحافظات، موزعين على إجمالي 71 ألف صيدلية أهلية، ولزيادة أعدادهم وزعنا منشورًا دوريًّا يحمل رقم 2 لسنة 2017 عن أسعار الأدوية قبل قرار زيادة التسعيرة، والأخرى المنتجة عقب صدور القرار الوزاري الأخير، الذي يُلزم الصيادلة كافة بالبيع بسعر واحد فقط وعدم البيع بسعرين، وبالتالي بعد أن كان لديَّ عجز في المفتيش أصبح لديَّ أكثر من مليون مفتش صيدلي من المواطنين، الذين يبلغون الإدارة المسؤولة عن المخالفات الموجودة عبر أرقام الشكاوى والخط الساخن.

كم تبلغ نسبة الأدوية المخالفة التي تم ضبطها من قِبَل التفتيش الصيدلي خلال الشهور الماضية؟

من واقع تقارير التفتيش الصيدلي السابقة، فإن نسبة المخالفات القائمة لا تتعدى 3 آلاف صنف أقل من 5% في ظل قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 عقوباته ضعيفة جدًّا ولا تتجاوز 10 جنيهات، ومع ذلك فإن أكثر من 97% من الصيادلة ملتزمون، والملائكة كان من ضمنهم إبليس.

إذن لماذا يُصعِّد الصيادلة ضد وزير الصحة ويرفضون التسعيرة الجديدة؟

كنت أتحدث مع أحد الصيادلة الذين يمتلكون مجموعة صيدليات، وقال لي: فوجئت إن واحد بيمر عليَّ ويوزع «استيكرات» ويقول لي «أضرب» وأنا مش عاوز أقفل الصيدلية، وبالتالي مش كل الصيادلة هينفذوا الإضراب؛ لأنهم يقدرون ظروف البلد جيدًا.

إذنترفض الإضراب في الوقت الحالي؟

طبعًا.. مقاطعًا بسؤال: هو مين اللي هيتضر في النهاية؟ أكيد الصيدلي اللي قفل صيدليته لمدة 6 ساعات، وبالتالي بضاعته لن تباع وستخزن.

ماذا عن الأدوية منتهية الصلاحية المُكدسة بالصيدليات والمخازن؟

مشكلة الإكسباير ستنتهي في غضون 3 شهور، بعد اتفاق وزير الصحة مع شركات الأدوية على سحبها من المخازن والصيدليات.