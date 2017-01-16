«صعيد تورج».. الأدب السويسري بكتابة مصرية

أفرزت الدورة الرابعة من مشروع «صعيد تورج» التابع للمؤسسة الثقافية السويسرية التي انتهت فاعلياتها آخر ديسمبر الماضي 15 نصًا مسرحيًا وفيلمين قصيرين لعدد من الشباب المصريين المبدعين الذين عرضوا نصوصًا مسرحية عن روايتي: «حديقة في بغداد»، و«شرابنل»، للكاتبة السويسرية إليزابيث هوريم.

ضمت قائمة الشباب الذين شاركوا في الورشة «أحمد قناوي، وباسم رضا القرموط، ومارجريت مجدي، ومحمد حافظ، وأمنية أشرف، وعلي راشد، وأشرف فجل، ومنة ماهر، ومحمد السواح، ومحمد كاسبر، وحسين».

وتكونت اللجنة النقدية من الدكتور حازم عزمي الناقد المسرحي وعضو هيئة التدريس بجامعة عين شمس، المخرج والناقد المسرحي خالد رسلان، والمخرجة المسرحية عبير علي، المشرفة على مشروع صعيد تورج.

ومشروع «صعيد تورج» يقام بشكل سنوي ويهدف في الأساس إلى دعم عملية التبادل الثقافي بين مصر وسويسرا، باستخدام تقنية «الدراماتورج» التي يتم فيها صناعة حوار ثقافي مصري للنصوص الأدبية السويسرية على يد كتاب شباب مصريين، حيث يركز المشروع بشكل كبير على كتاب الأقاليم، معطيًا فرصة لهم للظهور على السطح لكسر المركزية الثقافية عبر العمل مع المبدعين من شباب الأقاليم.

وتقدم هذه الفرصة للشباب المصريين من سن 18 إلى سن 40 عاما، من خلال دفع الإقامة والإعاشة للشباب المتقدمين من خارج القاهرة، الذين قدموا أعمالا مسرحية سابقة لهم عبر البريد الالكتروني الخاص بالمؤسسة الثقافية السويسرية، التي تقوم بناء على منتجهم باختيارهم للمشروع.

سيد أبوليلة، أحد المشاركين في الدورة الرابعة، قال إن مشروع «صعيد تورج» ساهم بشكل كبير في اكتشاف عدد كبير من الكتاب المصريين خلال الفترة الماضية، موضحًا أن المشروع يهدف في الأساس إلى الاهتمام بكتاب الأقاليم.

وأضاف لـ«البديل» أن المشروع لعب دورًا كبيرًا في تقريب الكتابة المصرية من الوضع العالمي، موضحًا أنه يقام بدعم من البرلمان السويسري الذي يعمل على تسويق الإنتاج الأدبي السويسري في مجموعة من الدول التي يوجد بها مركز ثقافي سويسري ومنها مصر.

وأكد أبوليلة أنه شارك خلال النسخة الماضية من المشروع بعرضين هما «كنترول» و«كرياليسون»، موضحا أن «كنترول» فاز بمنحة وتجول في عدة محافظات، كاشفًا أن المشروع كان يركز على المسرحيات السويسرية خلال النسخات الماضية أما النسخة المنتهية فشهدت لأول مرة تقديم روايات سويسرية.

واختتم الكاتب الشاب أنه شارك هذا العام بعرض «فوجلاكل» الذي تناول وضع العراق منذ اندلاع الحرب بها، مرورًا بموت الرئيس العراقي السابق صدام حسين وحتى وضع البلاد الحالي.