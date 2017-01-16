المثقفون يرحبون بـ«مصرية تيران وصنافير»: مبروك للشرفاء

لاقى قرار المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، وتأكيد مصرية جزيرتي تيران وصنافير، ترحيبًا كبيرًا من قبل المثقفين والفنانين والإعلاميين الذين أكدوا أن الحكم يقطع الشك بمصرية الجزيرتين، حيث اعتبر بعضهم أن الحكم أحرج النظام الحالي، وذهب آخرون إلى المطالبة بضرورة إقالة حكومة المهندس شريف إسماعيل.

كانت المحكمة الإدارية العليا أصدرت اليوم حكما نهائيا ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، التي تضمنت نقل تبعية جزيرتي تير ان وصنافير إلى المملكة، حيث قال نائب رئيس مجلس الدولة، القاضي أحمد الشاذلي، في منطوق حكمه “سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها”، موضحا أن هيئة المحكمة أجمعت على هذا الحكم.

وطالب الكاتب يسري الجندي، بإقالة حكومة المهندس شريف إسماعيل عقب الحكم الذي صدر اليوم بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، ويجب تشكيل حكومة بديلة لديها رؤى وسياسات واضحة لحل الأزمات التي يعيشها المصريون.

عبر الجندي لـ”البديل” عن سعادته بالحكم التاريخي، الذي صدر من أعلى جهة قضائية وواجب النفاذ، متابعا: “نحن كمواطنين نرى أن الحفاظ على أرضنا واجب لأنها جزء من كرامتنا وحريتنا وأمننا القومي”.

وأضاف أن حكم “الإدارية العليا” سيؤدي إلى توتر العلاقات أكثر مع السعودية، خاصة بعدما أصدرت مؤخرا إنذرات لمصر بتسليمها الجزيرتين خلال مدة زمنية قصيرة، مستطردا أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر أكد أن الجزيرتين مصريتان.

وقال المطرب حمزة نمرة، في تدوينة له على حسابه الرسمي بـ”تويتر”: “أهو بالعقل من غير زيطة استنينا المحكمة تفصل، ودلوقتي بالأدب وبالوطنية وبالقانون وبالفم المليان بنقول تيران وصنافير مصرية”.

أما المخرج محمد دياب، قال: “الحكم زلزال في جسم النظام اللي مهما كان بيتجاوز فهو لازم يكون عنده مسوغ أخلاقي يبيعه لمؤيديه النهارده طاعنه نافذه في شرعيته الوهمية”، واكتفى الفنان خالد النبوي بنشر هاشتاج “تيران وصنافير مصرية” عبر صفحته على تويتر، حيث تفاعل المغردون مع الهاشتاج، معبرين عن فرحتهم بالحكم.

أما الفنانة حنان مطاوع فعلقت على الحكم عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قائلة: “صباح العزة والكرامة صباح الأرض عرض.. صباح تيران وصنافير مصرية…1000 حمد”، وغردت الإعلامية ليليان داود قائلة: “القضاء الإداري يرفض طعن الحكومة ويؤكد تيران وصنافير مصرية ألف مبروك للشرفاء اللي ما غيروش مبادئهم مصرية مصرية مصرية”.

وعلق الإعلامي عمرو عبد الحميد على القرار: “المحكمة الإدارية العليا ترفض الطعن على بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، الحكم يعني مصرية جزيرتي تيران وصنافير”، واكتفت الإعلامية جميلة إسماعيل بالتعليق بكلمة “مصرية” تعقيبًا على الحكم.