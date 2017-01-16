الإرهاب والاقتصاد.. أبرز أسباب تغيير الحكومة الأردنية

طرحت الاستقالة الجماعية للحكومة الأردنية قبل ساعات من التعديل الوزاري، الذي تم صباح أمس الأحد، عددًا من الأسئلة حول أبعادها في ذلك التوقيت، لا سيما وأنه كان من المتوقع أن يتم تغيير عدد محدود من الوزراء، لكن طلب رئيس الوزراء هاني الملقي من الحكومة بأكملها الاستقالة معاتبًا عددًا من الوزراء؛ بسبب ما أسماه بعدم الانسجام وسوء التنسيق بين الفريق الوزاري، الذي بات واضحًا للجميع.

ولم يمر على تشكيل هذه الحكومة المُقالة سوى ثلاثة أشهر في أعقاب الانتهاء من الانتخابات البرلمانية، حيث كلف الملك الأردني عبد الله الثاني في سبتمبر الماضي هاني الملقي لتشكيل الحكومة، لكن يبدو أن الحكومة لم ترُقْ للملقي في تلك الفترة، وذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها الأردن في الفترة الأخيرة، أبزرها الاعتداءات الإرهابية، والوضع الاقتصادي المتردي.

وأدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، في قصر رغدان، بعد موافقة ملكية على إجراء تعديل على حكومة الدكتور هاني الملقي، وحسبما نشرت الصحف الأردنية، فإن التغييرات شملت أهم الوزارات، من حقائب الخارجية والداخلية والتربية والتعليم، إضافة إلى حقائب الاقتصاد، والصحة والأوقاف، ووزارات الدولة والسياحة والتعليم العالي والزراعة. وعين الدكتور ممدوح صالح حمد العبادي، وزيرًا لشؤون رئاسة الوزراء، وغالب سلامة صالح الزعبي للداخلية، خلفًا لسلامة حماد، الذي كان يتوقع خروجه من التشكيلة الوزارية.

وعلى خلاف المتوقع، خرج ناصر جودة من التشكيلة الوزارية، وعين أيمن حسين عبد الله الصفدي، وزيرًا للخارجية وشؤون المغتربين، وعين أيضًا عمر أحمد منيف الرزاز وزيرًا للتربية والتعليم، خلفًا للدكتور محمد ذنيبات، وعيّن بشر هاني الخصاونة وزيرًا للدولة للشؤون القانونية، وعين معالي السيد حديثة جمال حديثة الخريشة وزيرًا للشباب.

ربما كانت أحداث الكرك الدامية الأخيرة، والتي أدت إلى مقتل عدد من المواطنين وعناصر الأمن، السبب الأكبر وراء التغيير الوزاري المرتقب، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي الذي يشكل ضغطًا على الحكومة الأردنية. ولفهم هذه الاستقالة الجماعية يقول سمير الحياري رئيس تحرير موقع “عمون” في تصريحات صحفية إنه “لا توجد حكومة جديدة، هو تعديل وزاري على حكومة رئيس الوزراء، الذي ما زال يمارس عمله ومعه بعض الوزراء، وتم تغيير البعض الآخر، وإجراء تنقلات بينهم، وقبول استقالة عدد منهم”، متابعًا “هذا التعديل إيجابي من وجهة نظري، إذ يؤكد أن الحكومة أخذت على عاتقها تصحيح المسار في بعض الجوانب السلبية لبعض النواقص المتعلقة بالوزارات، وتغيير بعض الرموز السياسية في الوزارات السيادية، خاصة وزارتي الداخلية والخارجية، بعد الأحداث التي جرت في الأردن في الفترة الماضية، كالحادث الإرهابي في الكرك وغيره.

ومن الأسباب الأخرى التي دفعت رئيس الوزراء إلى سرعة التغيير بعد ثلاثة أشهر فقط، ظهور العديد من الدعوات النيابية التي طالبت بإقالة وزير الداخلية وتشكيل لجنة تقصي حقائق؛ لمحاسبة المقصرين في حادث الكرك الإرهابي.

واستطرد الحياري حديثه موضحًا أن “التقصير الذي يراه المجلس النيابي أن الأجهزة الأمنية لم تكن مستعدة لمواجهة الإرهابيين، الذين حلوا في منطقة القطرانة بالكرك، وطالب البرلمان بمحاسبة المسؤولين عن ذلك، وتم بالفعل إقصاء وزير الأمن العام قبل أيام، والآن وزير الداخلية، الذي يتحمل الوزر الأدبي والأخلاقي في هذا الموضوع”.

من ناحية أخرى فإن المجموعة الاقتصادية في الحكومة الأردنية هي الأخرى تواجه الكثير من الانتقادات، لا سيما فيما يعانيه الاقتصاد الأردني من مشاكل وتحديات كبيرة، تتمثل في إغلاق الحدود السورية والعراقية، مما أدى إلى تراجع صادرات الأردن، إلى جانب الاضطرابات في المنطقة ودول الجوار، التي أدت إلى تراجع دخل المملكة الخارجي، وشبه الجمود في التدفقات الاستثمارية للأردن، وقد خططت الحكومة لمعالجة عجز الموازنة عبر رفع أسعار بعض السلع الحيوية، وهو ما حذّر نواب من تأثيراته السياسية والاجتماعية.

ويقول مراقبون إن الحكومة المُقالة لم تبذل جهدًا كافيًا لتوسيع قاعدة الاستثمار، كما أن اللجنة المالية بمجلس النواب قدمت توصيات للحكومة، واعتبرت أن رفع الأسعار هو آخر الحلول التي يجب أن تلجأ إليها الحكومة، وأن الأزمة الأخيرة في الاقتصاد الأردني التي أدت إلى تراجع إيرادات الخزينة العامة وتنامي العجز، قد تعود ايضًا لتراجع المساعدات الخارجية للأردن وتراجع الإيرادات المحلية، خاصة الضريبية.