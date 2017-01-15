مواجهات اليوم الثاني بـ«كان2017»

تنطلق اليوم منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية «كان2017» التي تحتضنها الجابون في الفترة من 14 يناير وحتى الخامس من فبراير المقبل.

وتضم المجموعة الثانية المنتخب العربي الجزائري بطل نسخة 1990، كما يتواجد في هذه المجموعة منتخب عربي آخر وهو المنتخب التونسي بطل نسخة 2004.

يستهل المنتخب الجزائري مشواره في البطولة، في السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، بمواجهة منتخب زيمبابوي الذي لم يسبق له الفوز بالأميرة الإفريقية.

يسعى محاربو الصحراء إلى استعادة اللقب الغائب عن خزائنه لنحو أكثر من 26 عامًا، ويمتلك الخضر الإمكانيات التي تؤهلهم لفعل ذلك في الوقت الحالي.

ويضم الفريق الجزائري كوكبة من ألمع النجوم التي تلعب في أكبر الأندية الأوروبية على رأسهم رياض محرز، صانع ألعاب ليستر سيتي الإنجليزي وأفضل لاعب في القارة السمراء عن عام2016، بالإضافة إلى المهاجم إسلام سليماني، الذي يلعب بجوار محرز، في ذئاب ليستر، وياسين براهيمي، مهاجم فريق بورتو البرتغالي.

وفي التاسعة مساءً سيلعب المنتخب التونسي مع نظيره السنغالي في مباراة صعبة على كلا المنتخبين نظرًا لنتائج ومستوى الفريقين خلال الآونة الأخيرة، ويسعى المنتخب التونسي هو الآخر لاستعادة اللقب الذي تذوق حلاوة التتويج به من قبل عندما استضاف البطولة في عام 2004.

الفوز بضربة البداية مهم لكلا المنتخبين حيث يمنحهما دفعة معنوية كبيرة قبل ارتفاع حدة المنافسة مع قادم المباريات.

وتأمل الجماهير المتابعة للبطولة أن تشهد مباريات اليوم عددا وافرا من الأهداف بعدما شهدت مباريات الجولة الأولى أمس، 4 أهداف فقط ولم تشهد فائزا حيث تعادلت فرق المجموعة بنفس النتيجة بهدف لكل فريق.