حفظ قضية تعري سيدة المنيا.. انتهاك للدستور وتهديد لدولة القانون

جاء قرار النيابة العامة أمس في الواقعة المعروفة إعلاميًّا بـ«سيدة الكرم» سعاد ثابت، السيدة المسنة التي تعرضت للتعرية الكاملة والسحل بقرية الكرم، التابعة لمركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا في مايو الماضي، من قِبَل بعض العناصر المتطرفة، صادمًا، حيث قررت النيابة العامة بالمنيا حفظ القضية لعدم ثبوت الأدلة بعد تراجع شهود الإثبات وتشكيك دفاع المتهمين في أقوال السيدة.

جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، قال: حفظ القضية كارثة بكل المقاييس، حيث يعطي الضوء الأخضر لتكرار مثل هذه الجرائم التي تهدد دولة القانون، ويفتح الباب أمام الجلسات العرفية وانتهاك جديد للدستور الذي نص على المواطنة وأن من يخطئ لابد من أن يعاقب، لذلك علينا النظر مرة أخرى في هذه النوعية من القضايا.

وأضاف إسحاق في تصريحات خاصة، أن المجلس القومي سيدرس الموقف القانوني للقضية، وسيتحرى عن الدوافع التي تم حفظ القضية على أساسها، عبر عدد من القانونيين سواء بالمجلس، مشيرًا إلى أن حفظ القضية مؤشر خطير ولا يصح السكوت عنه.

وقالت النائبة مني منير، عضو مجلس النواب، إنها تكن كل احترام للقضاء، لكن لابد من فتح القضية مرة أخرى عن طريق تقديم أدلة جديدة تثبت من تورط في تلك الجريمة التي تخص انتهاكًا لسيدة مصرية بعيدًا عن ديانتها، مشيرة إلى أن هناك إجراءات قانونية يمكن أن تتخذ لتقديم المجرمين للمحاكمة.

وكان النائب العام قد أحال قضية حرق منازل أقباط الكرم لمحكمة الجنايات في أكتوبر الماضي، ولم تحدد جلسة حتى الآن لنظر القضية، فيما تم فصل قضية تعرية سيدة الكرم عن قضية حرق المنازل، وأيضًا فصل قضية اتهام ابن سيدة الكرم أشرف عياد بإقامة علاقة مع زوجة رجل آخر المتهم في حرق المنازل في قضية أخرى.