بالفيديو.. تعثر عربي في الظهور الأول بـ«كان 2017»

اختتمت المجموعة الثانية منافسات الجولة الأولى بكأس الأمم الإفريقية «كان 2017»، والتي شهدت نتائج مخيبة للعرب في الظهور الأول بالنسخة الحادية والثلاثين التي تحتضنها الجابون في الفترة من الرابع عشر من الشهر الجاري وحتى الخامس من الشهر المقبل.

جاء الظهور الأول للعرب في العُرس الإفريقي عن طريق المنتخب الجزائري الذي وجد صعوبات كبيرة في تخطي زيمبابوي، وتعادل معه بهدفين لمثلهما.

افتتح أهداف اللقاء المنتخب الجزائري عن طريق نجمه رياض محرز، المتوج مؤخرًا بجائزة أفضل لاعب في القارة السمراء، في الدقيقة 12 من أحداث شوط المباراة الأول، ولكن سرعان ما أدرك منتخب زيمبابوي الأمور، وسجل هدف التعادل بعد مرور خمس دقائق من هدف محرز، عن طريق كوداكواشي ماهاشي.

وتمكن منتخب زيمبابوي من تسجيل هدف التقدم بعد مرور 12 دقيقة، عن طريق لاعبه نياشا موشيكوي، من ركلة جزاء؛ لينتهي الشوط الأول بتقدم زيمبابوي بهدفين لهدف.

ضغط المنتخب الجزائري بقوة خلال أحداث الشوط الثاني، وتفنن لاعبوه في إضاعة الكرات السهلة أمام مرمى الحارس الزيمبابوي، قبل أن يتمكن محرز من معادلة النتيجة لمحاربي الصحراء في الدقيقة 82 من عمر المباراة؛ لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي، ويسجل المنتخبان ثالث التعادلات في البطولة.

أهداف المباراة

كان الظهور الثاني للعرب هو الأسوأ، عندما سقط المنتخب التونسي أمام نظيره السنغالي بهدفين دون مقابل.

وضع ساديو ماني، نجم ليفربول الإنجليزي، أسود التيرانجا في المقدمة، بعد مرور عشر دقائق فقط من بداية المباراة، عن طريق ركلة جزاء قام بتنفيذها، وتمكن المنتخب السنغالي من زيارة شباك نسور قرطاج بعد مرور عشرين دقيقة من هدف ماني، عن طريق كارا مبودجي.

المنتخب التونسي لم يقدم العرض المنتظر، ولم يستفيد لاعبوه من الكرات القليلة التي أتيحت لهم أمام الشباك السنغالية.

هدفا المباراة

ترتيب المجموعة الثانية بعد نهاية مباريات الجولة الأولى:

1- السنغال ثلاث نقاط

2- الجزائر نقطة

3- زيمبابوي نقطة

4- تونس صفر نقاط