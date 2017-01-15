الليلة.. مباريات نارية في الدوريات الأوروبية

تشهد الدوريات الأوروبية الكبرى اليوم، العديد من المباريات النارية على رأسها قمة مانشستر يونايتد وليفربول بالدوري الإنجليزي، وإشبيلية وريال مدريد بالليجا الإسبانية.

الدوري الإنجليزي:

يشهد الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج» مباراتين من العيار الثقيل في ختام الأسبوع الحادي والعشرين.

في الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة يحل فريق مانشستر سيتي، صاحب المرتبة الخامسة بجدول الترتيب برصيد 42 نقطة، ضيفًا ثقيلًا على فريق إيفرتون، صاحب المركز السابع برصيد 30 نقطة.

موقعة «جوديسون بارك» هامة للغاية لكلا الفريقين، إيفرتون يسعى لتقليص الفارق مع السيتي إلى 9 نقاط فقط ومواصلة الضغط على أندية الصدارة على أمل حجز مقعد مع نهاية الموسم يؤهله للمشاركة في دوري الأبطال، وعلى الجانب الآخر يأمل فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا، في العودة إلى ملعب «الاتحاد» بالنقاط الثلاث للقفز إلى وصافة الترتيب.

وفي المباراة الثانية يحتضن ملعب «أولد ترافورد» الشهير بـ«مسرح الأحلام» في السادسة مساءً، قمة مانشستر يونايتد وليفربول.

يحتل المان يونايتد صاحب الضيافة المركز السادس برصيد 39 نقطة، بينما يحتل فريق ليفربول المرتبة الرابعة برصيد 44 نقطة، وهو نفس عدد نقاط أرسنال صاحب المرتبة الثالثة.

مانشستر يونايتد بقيادة مدربه الداهية جوزيه مورينيو، يسعى إلى استغلال عاملي الملعب والجمهور لإسقاط ليفربول أحد أندية الصدارة التي تسبقه في جدول الترتيب، كما يأمل الشياطين الحمر أن يستمر مسلسل الانتصارات المتتالي للفريق خلال الفترة الأخيرة.

في المقابل يأمل ليفربول في استعادة وصافته لجدول الترتيب بعد أن سلبها إياه فريق توتنهام هوتسبير، وباتت أندية العاصمة الإنجليزية «لندن» تسيطر على صدارة البريميرليج باحتلالها المراكز الثلاثة الأولى في الجدول.

الدوري الإسباني:

5 مباريات هي حصيلة منافسات اليوم في الجولة الثامنة عشر بالدوري الإسباني «ليجا»، ولكن ما يهم المتابع قمة إشبيلية وريال مدريد التي يحتضنها ملعب «رامون سانشيز بيزخوان» في العاشرة إلا ربع مساءً.

يحتل إشبيلية صاحب الملعب والجمهور في موقعة اليوم، المرتبة الثالثة بجدول الترتيب برصيد 36 نقطة، وبفارق نقطتين عن برشلونة الوصيف، بينما يحتل الريال صدارة الترتيب برصيد 40 نقطة، وتبقى له مباراة مؤجلة.

مواجهة الليلة ستكون الثالثة التي تجمع بين الفريقين في أقل من أسبوعين، فقد التقى الفريق الأندلسي والنادي الملكي في الرابع من يناير الجاري على ملعب «سانتياجو برنابيو» في ذهاب دور الـ16 بكأس الملك وفاز الريال 3/صفر، قبل أن يتقابلا إيابا على ملعب «رامون سانشيز بيزخوان» ويتعادلا 3/3 ويتأهل الريال بمجموع المباراتين إلى دور الثمانية.

إشبيلية يسعى لاستغلال عاملي الملعب والجمهور لرد الصاع إلى الريال الذي أطاح به خارج مسابقة كأس الملك، كما يأمل الفريق الأندلسي لتقليص الفارق مع الريال المتصدر إلى نقطة فقط ويقفز للوصافة.

على الجانب الآخر يسعى الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للأبيض الملكي للحفاظ على سجله الخالي من الهزائم بالفوز على إشبيلية وتوسيع الفارق مع غريمه التقليدي برشلونة إلى 5 نقاط قابلة للزيادة في حالة فاز بالمواجهة المؤجلة له.

الدوري الإيطالي:

7 مواجهات هي حصيلة منافسات الجولة العشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم «كالتشيو»، وتشهد هذه الجولة العديد من المباريات القوية حيث يواجه روما الوصيف برصيد 41 نقطة نظيره أودينيزي صاحب المركز العاشر برصيد 25 نقطة في الرابعة عصرًا، ويصطدم يوفنتوس المتصدر برصيد 45 نقطة بفيورنتينا صاحب المركز التاسع برصيد 27 نقطة في العاشرة إلا ربع مساءً.