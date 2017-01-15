القهوة الأحمدية بطنطا.. تحفة معمارية وقيمة أثرية

على بعد خطوات من الجامع الأحمدي، الذي يمثل أهم وأشهر معالم مدينة طنطا بمحافظة الغربية، يقع أحد المقاهي التاريخية الذي يرجع تاريخه إلى عام 1886 وهو “القهوة الأحمدية” بشارع الشيخ محمود علي البنا.

المقهى تحفة معمارية وقيمة أثرية بهندسته وزخارفه ومشغولاته الخشبية ولوحاته الخطية المنتشرة على جدرانه ونوافذه وأبوابه، ورغم مساحته الصغيرة فإن المقهى يعج بالبشر ويضج بالحياة طول الوقت، ويقبل عليه الرواد من كل أنحاء طنطا ومن زوار السيد البدوي، الذين لا ينقطعون عنه طول العام.

أنشأ المقهى عام 1886 الحاج علي علي بخيت، وتم بناؤه على نفس هيئة وملامح وشكل جداريات مسجد السيد البدوي، من حيث الطراز الإسلامى والشكل الأثري والهندسي والزخارف، وبسبب موقعه الجغرافي وقربه من مسجد “شيخ العرب” وساحته، يبقى على مدار العام المقصد الأول للمريدين والزوار ليس فقط في أيام المولد، وفي عام 1902 أمر الخديوي عباس حلمي الثاني بتوسعته، تزامنا مع أعمال توسعة مسجد السيد البدوي، كما تم تطويره عدة مرات خلال السنوات الماضية مع المحافظة على زخارفه وطرازه المعماري التراثي.

خلال أيام الاحتفالات بمولد السيد البدوي، يتحول المقهى الأحمدي إلى مزار سياحي، حيث يقضي زواره أوقاتا طيبة يستمعون خلالها إلى حكايات شعبية ودينية لا تمل الأذن من سماعها، وغالبا ما تدور حول بطل رئيسي هو “السيد البدوي”، كما ينعم الزوار والمريدون بحالة من الألفة والمودة يحرص على إضفائها عمال المقهى.

نهار المقهى يشغله سكان المناطق المحيطة بساحة السيد البدوي، والمترددون على المصالح الحكومية القريبة، ويقضي كثير منهم الوقت في مطالعة الصحف أو قراءة بعض الكتب التي يحرص المقهى على اقتنائها لخدمة الرواد، فضلا عن الاستماع إلى بعض العازفين الذين لا يخلو المقهى منهم صباحا أو مساء، إذ دائما ما يوجد به شباب يقضون أوقاتهم في العزف والغناء وترديد الأناشيد والأغاني الفلكلورية والتراثية التي تناسب الأجواء في مثل ذلك المكان.

عدد من الشخصيات المهمة في تاريخ مصر جلسوا على المقهى الأحمدي بطنطا، على رأسهم الرئيس الراحل أنور السادات، والشيخ محمد متولي الشعراوي، وشيخ مشايخ الطرق الصوفية السابق أحمد عبدالهادي القصبي، بالإضافة إلى زعيم الأمة سعد زغلول، ورئيس الوزراء الأسبق مصطفى النحاس باشا، بحكم أن مقر حزب الوفد كان في الطابق الثانى أعلى المقهى.

رغم أهمية المقهى التاريخية، فإنها لم تشفع له ليكون بمنجاة من محاولات الهدم التي يتعرض لها بين الحين والآخر بحجة تطوير المنطقة، وكانت آخر تلك المحاولات عندما صدر قرار التنظيم رقم 35 لسنة 2011 والذي يقضي بهدم العقارات المحيطة بمسجد البدوي حتي سطح الأرض، لكنه لم ينفذ، حيث تصدى رجال الآثار وبعض المثقفين لتلك المحاولة، باعتبار أن معظم تلك العقارات ومنها الذي يضم المقهى لها قيمة معمارية وتاريخية مهمة، وعلى إثر حملة قاموا بها تم الاكتفاء بتوحيد دهان العمارات الموجودة بالمنطقة وترميمها بما يليق ومكانتها الدينية والسياحية.

ورغم مرور عشرات السنوات على نشأته، يظل المقهى الأحمدي من أشهر المقاهى الشعبية بمحافظة الغربية، كما يمثل ملتقى لأبناء طنطا والبلاد المجاورة من النشطاء والأدباء، إذ تحمل جدرانه سجلا من الذكريات والتفاصيل والحكايات الوطنية والشعبية.