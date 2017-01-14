6 أعوام على الثورة.. تونس بين النجاح السياسي والتراجع الاقتصادي

تصادف اليوم الذكرى السادسة لانطلاق الثورة التونسية التي أدت إلى سقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وسط تساؤلات عدة حول ما حققته، خاصة فيما يتعلق بمطالب وأهداف الثورة التي كانت تنادي بتحقيق العدالة الاجتماعية والحد من البطالة والقضاء على الفساد وتطوير المنظومة الاقتصادية وتنمية المناطق المهمشة.

ووسط مشهد تغلب عليه مظاهر الخوف والقلق من انزلاق الأوضاع نحو حالة من عدم الاستقرار، على غرار ما حدث في بعض الدول العربية في الفترة الأخيرة، لاسيما في سوريا والعراق واليمن وليبيا، لم يشعر التونسيون، بحسب المتابعين والنشطاء، أن أوضاعهم المعيشية تحسنت، بل ازدادت سوءا، على خلفية فشل النخبة السياسية التي جاءت بعد الثورة في إدارة البلاد وتقديم حلول اقتصادية لرفع مستوى المعيشة في تونس.

المتابع للوضع التونسي سيلاحظ أن الذكرى السادسة لانطلاق الثورة لم تشهد مظاهر احتفالية كما حدث طيلة الأعوام الماضية، الأمر الذي يرجعه البعض إلى خيبة أمل الشارع التونسي الذي كان يعلق آمالا كبيرة على الثورة لتغيير الواقع نحو الأفضل.

ورغم نجاح تونس في الجانب السياسي، بعد تنظيم انتخابات ديمقراطية ووصول السلطة بطريقة سلمية ومشاركة الجميع في الحكم فإن الفشل الذريع في الجانبين الاقتصادي والاجتماعي كان له أثر سلبي على النتائج السياسية، فبحسب المراقبين، لم يكن لدى الحكومات التي تولت المسؤولية بعد الثورة خطط أو برامج لوضع البلاد على الطريق الصحيح على المستوى الاقتصادي، وهو ما فسر انزلاق البلاد نحو أزمة اقتصادية طاحنة.

الانتقال السلمي للسلطة

شهدت تونس في الستة أعوام الماضية الكثير من المسارات التي توكد أن الثورة أفرزت في النهاية توافقًا سياسيًا لم ينتج عنه إقصاء لأي من الكتل السياسية الأمر الذي أدى إلى تأمين الحد الأدنى من التحول الديمقراطي، رغم الاستقطاب الذي شهدته بعض المراحل.

وترجم ذلك على أرض الواقع بالنجاح في وضع دستور جديد لتونس والمصادقة عليه في يناير 2014، وانتخابات رئاسية وبرلمانية في أكتوبر ونوفمبر من العام نفسه، كما تم إنشاء هيئات دستورية تشمل المجال الانتخابي والانتقال الديمقراطي.

التراجع الاقتصادي

في المقابل، لم تشهد تونس تحسنا مشابها في الأوضاع الاقتصادية، حيث ارتفعت الأسعار وساءت الأحوال المعيشية وتراجعت الطبقة المتوسطة على خلفية الزيادات في الضرائب، الأمر الذي أفضي إلى احتقان اجتماعي نسبي عرفته البلاد مؤخرًا وظهر جليًا في الخلاف بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة على خلفية مشروع ميزانية 2017 وإعلان حكومة يوسف الشاهد، تعليق الزيادات في الأجور وتجميد الانتدابات في الوظيفة العمومية، إلا في مجالات الأمن والدفاع والصحة.

وعلى الرغم من نجاح المؤتمر الدولي للاستثمار، الذي عقد في نوفمبر الماضي، في الحصول على تعهدات بضخ 34 مليار دينار في الاقتصاد التونسي على شكل هبات وقروض ميسرة من المنتظر أن تذهب إلى المشاريع التي أعدتها الحكومة، إلا أن «الزمن الاستثماري» يبدو أنه عاجز على مواجهة الحراك الثوري الذي ظهر في الفترة الأخيرة عبر احتجاجات وإضرابات عامة بمحافظات القصرين وبنقردان ومحافظة سيدي بوزيد التي انطلقت منها الثورة لتشعل شرارة “الربيع العربي” في عدة دول أخرى، والتي تشهد تحركات احتجاجية بين الحين والآخر، يرفع خلالها الشعارات القديمة، وإن كانت بدرجة أقل من تلك التي شهدتها خلال 2011.

الإرهاب على الحدود

وفيما يخص الوضع الأمني، وعلى الرغم من النجاحات الملحوظة في تعقب الخلايا الإرهابية النائمة واستباق عملياتها التخريبية وكشف مخططاتها، فإن هناك تخوفات واسعة من الحدود الليبية خاصة، في ظل «غابة السلاح والميليشيات الإرهابية» في ليبيا، إل جانب تمركز الجماعات الإرهابية في الساحل الإفريقي المتاخمة لمنطقة المغرب العربي، ومع بقاء جيوب إرهابيين في الجبال الغربية للبلاد.