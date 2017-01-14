معمل جبن يدمر 300 فدان بقريتين في دمياط

تسببت المخلفات السائلة لمصنع جبن، يتم ضخها دون معالجة في مصرف الري الزراعي، بتلف نحو ثلاثمائة فدان في قريتي الخياطة والجواهرة بمحافظة دمياط.

واتهم المزارعون المسؤولين بالتخاذل وعدم التدخل لحل أزمتهم والاكتفاء بوعود زائفة فحسب من أجل الاستهلاك الإعلامي، وناشدوا الدكتور إسماعيل عبد الحميد، محافظ دمياط، بسرعة التدخل لإنقاذ أراضيهم.

وقال ياسر محمد، أحد المزارعين المتضررين: “تعبنا وشقانا راح والمحاصيل تلفت بسبب تصريف معمل الجبن مباشرة في أراضيا، ورغم شكوانا مرار وتكرارا، إلا أن المسؤولين ودن من طين والأخرى من عجين، واكتفوا بتشكيل لجان للمرور على الأراضي دون حلول جذرية لوقف الكارثة التي تتعرض لها مزروعاتنا”.

وأضاف: “تسبب تصريف معمل الجبن في تدمير ثروتنا الزراعية وتلف المحاصيل، واضطررت للعمل في مهن أخرى، بعدما بت عاجزا عن تدبير لقمة عيشى أنا وأطفالي من الزراعة، فأحيانا أعمل نجارا وأخرى سباكا، ووعدنا المسؤولون بإغلاق المعمل لمخالفته وتصريفه المباشر فى مياه الري، ما أدى لتلف المحاصيل وبوار نحو ثلاثمائة فدان، لكن دون جدوى”.

وأوضح لبيب محمود، أحد المتضررين: “المسؤولون لا حس ولا خبر، رغم شكوانا عدة مرات منذ عدة سنوات”، مضيفا: “كل مرة نفاجأ باللجنة تعاين أرض غير متضررة أو تعدنا بالتدخل لحل أزمتنا دون جديد”، مناشدا الدكتور إسماعيل عبد الحميد، محافظ دمياط بسرعة التدخل وأخذ عينات من الأرض لتحليلها بشرط مرافقته الجنة للوقوف على مدى الكارثة التى ألمت بنا”.

وتابع لبيب لـ”البديل”: “أنا راجل مريض، ولا يمكنني البحث عن مهنة أخرى للعمل بها بعد سنوات العمر التي قضيتها في مهنتي التي توارثتها أبا عن جد، وبت عاجزا عن تدبير متطلبات أسرتى”.

وبنبرة حزينة، قال سمير محمد: “خسرنا مصدر رزقنا بسبب معمل جبن صاحبه يمتلك نفوذا ويتحدى الجميع حتى تقلصت مساحة الأرض المنزرعة من ثلاثمائة فدان لخمسين فقط حتى تضرر مئات المواطنين الذين لا يملكون مصدر رزق آخر، وبعضهم دفعته الظروف للبحث عن مهن بديلة، بعدما تلفت محاصيلهم وحرقت أراضيهم بفعل مخلفات معمل الجبن، علاوة على إصابة المزارعين بعدة أمراض لاستخدامهم مياه غير صالحة للزراعة”.

وأكد الدكتور إسماعيل عبد الحميد، محافظ دمياط لـ”البديل” اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال معمل الألبان، وحال عدم الالتزام سيحال المخالفون للنيابة، مضيفا أنه تم تحرير محضر مخالفة للمعمل وإمهال صاحبه 60 يوما لإزالة المخالفة طبقا لقانون البيئة.