مطالبات بالاهتمام بمشاكل المصريين في الخارج

مع تكرار مشاكل المصريين في الخارج، خلال الفترة الماضية، طالب عدد من النواب بوضعهم ضمن أولويات الحكومة، وذلك بعمل خطة للاستفادة منهم، سواء فيما يخص تصحيح الصورة عن مصر، أو توفير العملة الصعبة. وفي نفس السياق أعلنت وزارة الهجرة عن خطة لتكرار مؤتمر “مصر تستطيع”، الذي عقد الشهر الماضي بمدينة الغردقة، بحضور أكثر من 50 عالمًا مصريًّا في كافة المجالات تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وطالب النائب يسري المغزي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بضرورة التواصل مع المصريين بالخارج من خلال الكيانات والاتحادات التي تجمعهم في العديد من الدول العربية والأوروبية والأمريكية، مشيرًا إلى أنهم من أهم مصادر العملة الصعبة، وأنهم سفراء غير رسميين لمصر بالخارج، وعنصر من عناصر الأمن القومي المصري، مؤكدًا أنه حان الوقت لتكاتف كافة الكيانات المصرية بالخارج لخدمة الوطن.

وشدد المغازي على أن الجالية المصرية بالخارج ضخمة، وبحسب التقديرات، فإن العدد يتجاوز الـ 8 ملايين، وهو ما يحتم التواصل معهم وبحث مشاكلهم في الدول المغتربين بها، وبحث إمكانية الاستفادة من إمكانياتهم المادية في دعم مصر والوقوف بجوارها.

على الجانب الآخر التقت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالدكتورة إيمان شاروبيم، مديرة العلاقات العامة بهيئة الإعلام الأسترالية SBS، وأشارت الوزيرة إلى أن اللقاء يهدف إلى وضع خطة لعمل تغطية دولية لمؤتمر “مصر تستطيع 2″، مضيفة أن الوزارة تسعى لعقد المؤتمر بمشاركة المصريين العاملين في شبكات الإعلام الأجنبية بالخارج؛ لأنهم قادرون على نقل صورة حقيقية لما يحدث بمصر وتأكيد عنصر الأمان في الدولة، وتصحيح صورة مصر في الخارج من خلال مراكزهم الإعلامية.

من جانبها أشارت شاروبيم إلى أهمية دور المصريين العاملين بالإعلام حول العالم، والاستفادة من خبراتهم؛ لإبراز روح مصر وعراقتها وحضارتها.

ووجهت الوزيرة الشكر للدكتورة إيمان شاروبيم على تحمسها للفكرة، مضيفة أن مصر ثرية بأبنائها الذين يقفون إلى جانبها؛ لدفع عجلة التنمية والتقدم، وأشارت إلى أن اللقاء هو باكورة اللقاءات لرسم ملامح المؤتمر الوطني الثاني لخبراء وعلماء مصر بالخارج.

حصلت شاروبيم على أفضل شخصية نسائية في أستراليا لعام 2014، كما اختيرت أفضل شخصية نسائية مصرية لسنة 2015، وكرمتها من الحكومة الفيدرالية الأسترالية؛ تقديرًا لدورها في العمل الاجتماعي مع الجاليات المختلفة.