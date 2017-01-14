كريمة مختار.. الأم المثالية

عبر مشوارها الفني، تمكنت الفنانة الراحلة كريمة مختار، من تقديم دور الأم بشكل ناجح، فهي امتداد لجيل من “الأمهات” كانت على رأسه الفنانة الراحلة أمينة رزق، قبل أن تتسلم كريمة مختار الراية، فهي الأم التي تخاف على أبنائها وتعيش من أجلهم، وهي التي تعاني من جحودهم.

التقرير التالي يرصد 4 أمثلة قدمت الفنانة الراحلة خلالها دور الأم ببراعة نادرة..

الحفيد

واحد من كلاسيكيات السينما المصرية، أنتج عام 1974، بطولة عبدالمنعم مدبولي، وكريمة مختار، قدمت فيه الفنانة الراحلة دور الأم المصرية ببراعة فائقة، فهي الأم الحريصة على زاج بناتها خوفًا من شبح العنوسة، وهي التي تتدخل دائمًا في حياة أبنائها بدافع الخوف والنصحية، فقد أقنعت ابنتها نبيلة “ميرفت أمين” الطالبة الجامعية، المتزوجة حديثًا من المهندس المعمارى شفيق “نور الشريف” بالإنجاب رغم اتفاق الزوجين على عدم الإنجاب لمد 5 أعوام لكن مبدأ “الزن على الودان” الذي اتبعته الأم والتدخل في حياة الزوجين كاد أن ينهي العلاقة بينهما، وقد تمكنت الفنانة الراحلة من أداء الدور ببراعة فائقة رغم تعدد الأبناء والبنات ورغم اختلاف طباعهم وأفكارهم.

الليلة الموعودة

دور مختلف هذه المرة، فهي الأم التي رفضت الزواج بعد وفاة زوجها وقررت رعاية أبنائها حتى أصبحوا شبابا، وفي هذا الوقت ظهر في حياتها سيد النصاب “فريد شوقي” الذي اعتاد الزواج من السيدات كبيرات السن للاستيلاء على أموالهن، ويعتبر مشهد المواجهة بين الأم وابنها فتحي “أحمد زكي” عقب اكتشافه زواج أمه واحدا من المشاهدة الخالدة في تاريخ السينما.

رجل فقد عقله

هذه المرة قدمت كريمة مختار دور الأم الطيبة البسيطة التي لا تهتم بنفسها، الأمر الذي دفع زوجها “فريد شوقي” إلى التفكير في الزواج من غيرها، لكن ابنيه “عادل إمام” و”إكرامي” ينجحان في إفشال الزيجة.

الفرح

في هذا الفيلم نجحت الفنانة الراحلة كريمة مختار، في دور الست نفيسة، تلك السيدة التي تمكنت من إقناع الراقصة نوجة “سوسن بدر” من اعتزال الرقص قبل موتها بلحظات رغم أنها جاءت لترقص في فرح وهمي أقامه ابنها لجمع النقطة من المعازيم حتى يتمكن من الخرج من أزمته المالية الطاحنة التي يمر بها، وصفت الست نفيسه نوجة بأنها تنام في أعين الناس قائلة لها: “أكل العيش مر.. مش أمر من اللى هتشوفيه فى آخرتك، خدى نصيحة من واحدة فايتة الدنيا تكسبى”.