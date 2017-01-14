تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لـ”كان 2017″ على نايل سات

يقام في الخامسة مساء اليوم السبت، حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم النسخة 31 التي تحتضنها الجابون في الفترة من 14 يناير حتى 5 فبراير المقبل، بمشاركة 16 منتخبا، مقسمين على أربعة مجموعات، ويشارك العرب في هذه النسخة بأربعة منتخبات هم مصر والجزائر وتونس والمغرب.

ويشهد اليوم الأول من البطولة مباراتين، حيث يواجه المنتخب الجابوني صاحب الضيافة نظيره غينيا بيساو في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، فيما يلعب المنتخب الكاميروني في التاسعة مساءً أمام بوركينا فاسو.

وحازت شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية على حقوق بث البطولة من الشركة الفرنسية التي اشترت حقوق نقل البطولات الإفريقية بداية من العام الجاري حتى عام 2027 من الاتحاد الافريقي لكرة القدم.

ورغم إعلان بي إن سبورت عن حصولها على البث الحصري للبطولة، إلا أن بعض القنوات تحدت الشبكة القطرية وأكدت نقلها للحدث الإفريقي عبر قنواتها المفتوحة على النايل سات وهي:

قناة تيلي تشاد tele tchad، التابعة لدولة تشاد، وتبث على القمر نايل سات، على تردد 12015، معدل الترميز 27500، الاستقطاب رأسي.

كما أعلنت قناة النبأ الفضائية الليبية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنها سوف تذيع مباريات كأس الأمم الإفريقية، مؤكدة أنها لن تلتفت إلى تحذيرات الشبكة القطرية بالمساس بحقوقها في البث، وتبث القناة الليبية على القمر نايل سات تردد 11096، معدل الترميز 27500، الاستقطاب رأسي.