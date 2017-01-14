تزايد القمع في شرق إفريقيا

في تقريرها العالمي، قالت هيومن رايتس ووتش، أمس، إن فرض قيود صارمة من قبل الحكومات في شرق إفريقيا على الاحتجاجات السلمية وحرية التعبير هدد بشدة حقوق الإنسان في المنطقة في عام 2016.

وأشار التقرير إلى أن قوات الأمن في إثيوبيا، وكذلك في أوغندا وكينيا، قامت باستخدام القوة غير الضرورية وغير المناسبة لتفريق احتجاجات سلمية إلى حد كبير، مما تسبب في سقوط قتلى وجرحى.

وأضاف الموقع أنه تم قتل مئات من المحتجين في إثيوبيا، كما استخدمت الحكومات في شرق إفريقيا أيضا مجموعة من التكتيكات للحد من الانتقادات لسياسات الحكومة وعرقلة عمل الصحفيين، بالإفراط في استخدام القوة البدنية، والاعتقالات التعسفية، وتوجيه اتهامات جنائية، وأشار إلى أنه في جميع أنحاء المنطقة، فشلت جميع محاولات محاكمة أفراد الأمن عن الانتهاكات الخطيرة التي تم ارتكابها خاصة تجاه اللاجئين.

وتابع الموقع أن إثيوبيا شهدت خلال 2016، حملة وحشية ضد الاحتجاجات لم يسبق لها مثيل، وفي التقرير العالمي لهيومن رايتس ووتش، المكون من 687 صفحة، ذكر أن دول شرق إفريقيا سعت لإسقاط مفهوم حماية حقوق الإنسان، والوقوف عائقا أمام إرادة الأغلبية، وتصوير المدافعين عن حقوق الإنسان بأنهم مأجورون ومدفوعون من الغرب خاصة منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام الخاصة.

وقال موقع أوول أفريكا، إن التحقيقات في الانتهاكات الخطيرة من قبل قوات أمن الدولة فشلت في الانتصاف للضحايا، وإن إثيوبيا هي أكثر مثال على انتهاكات حقوق الإنسان، إذ قامت قوات أمن الدولة بقمع الاحتجاجات الواسعة بعنف ضد سياسات الحكومة، مما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص واعتقال عشرات الآلاف، ثم فرضت الحكومة في وقت لاحق قانون الطوارئ، وتقييد الحقوق الأساسية، بعد تدافع في المهرجان الثقافي الناجم عن استجابة الحكومة للحشود الكبيرة. وفشلت الحكومة الإثيوبية في لتحقيق في قتل المتظاهرين وغيرها من الانتهاكات.

وفي كينيا، بحسب الموقع، قامت قوات الأمن بإخفاء بعض الأشخاص خلال العامين الماضيين وأفرجت عن اثنين في نهاية المطاف، أما الشرطة الأوغندية والجيش فقتلوا 133 شخصا على الأقل خلال محاولات الاعتقال المزعومة في عمليات إنفاذ القانون في منطقة روينزوري الغربية، وفي الصومال، نتج عن العنف ذي الدوافع السياسية خسائر فادحة في صفوف المدنيين.

الصراع والاضطهاد في جنوب السودان، والصومال، وبوروندي، من بين دول أخرى، دفعت بلدان شرق إفريقيا لاستضافة مئات الآلاف من اللاجئين، والحكومة الكينية انتهكت التزاماتها بموجب القانون الدولي للاجئين وأغلقت مخيمات داداب للاجئين التي يسكنها أغلبية من اللاجئين الصوماليين، وهو القرار الذي أجبر الآلاف منهم على العودة إلى ديارهم، رغم النزاع المسلح الدائر هناك.

العنف الموجه ضد وسائل الإعلام لا يزال منتشرا في جميع أنحاء شرق إفريقيا، ولا يزال العديد من الصحفيين المستقلين في إريتريا في الحبس الانفرادي منذ سبتمبر 2001 دون محاكمة، كما اعتقلت إثيوبيا الصحفيين والمدونين في كثير من الأحيان تحت إعلان مكافحة الإرهاب، وتفرض الحكومة الإثيوبية قيودا على محطات التلفزيون منها التشويش على إشاراتها مثل دويتشه فيله وصوت أمريكا.

في الصومال، قامت السلطات الاتحادية والإقليمية والجماعة المسلحة الإرهابية المعروفة بحركة الشباب بهجمات استهدفت وسائل الإعلام، وتم قتل اثنين على الأقل من الصحفيين، إلى جانب مضايقة وترهيب الإعلاميين، بينما أكدت محكمة كينية أن الشرطة استخدمت تهمة غير دستورية لاعتقال الصحفيين .

خلال انتخابات أوغندا عام 2016، اعتقلت الشرطة واعتدت بالضرب على عشرات الصحفيين، وألقي القبض على 8 على الأقل من الصحفيين والمدونين الكينيين واتهموا بموجب أحكام غامضة الصياغة في قوانين جديدة، وفي كل من إثيوبيا وأوغندا، في بعض الأحيان منعت الحكومتان الشعب من استخدام الإنترنت وأعاقت الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي “لأسباب أمنية”، بحسب التقرير.