بالفيديو.. اليوم الأول بـ«كان 2017» بلا انتصارات

فشلت الجابون، البلد المضيف لبطولة كأس الأمم الإفريقية «كان 2017»، التي انطلقت منافساتها اليوم السبت، وتستمر حتى الخامس من فبراير المقبل، في استغلال عاملي الملعب والجمهور لتحقيق ضربة بداية قوية تمنحها دفعة معنوية في مشوار البحث عن اللقب الأول، وتعادلت مع غينيا بيساو بهدف لمثله، في إطار منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى.

تقدم للجابون نجم بوروسيا دورتموند الألماني بيير إيميريك أوباميانج، في الدقيقة السابعة من أحداث شوط المباراة الأول، وبعد أن ظن الجميع أن النقاط الثلاث في طريقها إلى صاحب الملعب والجمهور، كان لجواري سواريس، لاعب غينيا بيساو رأي آخر، حيث منح لمنتخب بلاده نقطة ثمينة أمام صاحب الضيافة، بتسجيله هدفًا قاتلًا في الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة.

هدفا المباراة

ويبدو أن القدر لم يرد لمنتخبات المجموعة الأولى أن تتذوق طعم الانتصار في الجولة الأولى، حيث فرض التعادل نفسه على المباراة الثانية، وبنفس النتيجة تعادلت أسود الكاميرون مع خيول بوركينا فاسو.

تقدمت الأسود في الدقيقة 35 من أحداث شوط المباراة الأول عن طريق بنيامين موكاندجو، وتمكن يوسوفو دايو من تعديل النتيجة للخيول بعد مرور 25 دقيقة من أحداث شوط اللقاء الثاني.

قدم المنتخبان مباراة جيدة، وتبادل كلاهما السيطرة على مجريات الأمور، حيث بدأ المنتخب البوركيني المباراة ضاغطًا، قبل أن يتمكن المنتخب الكاميروني من تسجيل هدف التقدم، ويفرض هيمنته على مجريات الأمور، ولكن مع وصول الشوط الثاني إلى منتصفه، ضغطت الخيول بقوة، وتمكنك من تعديل النتيجة.

هدفا المباراة

وبات ترتيب المجموعة الأولى بعد نهاية الجولة الأولى على النحو التالي:

الجابون نقطة

غينيا بيساو نقطة

بوركينا فاسو نقطة

الكاميرون نقطة