لا يمكن لترامب فصل أمريكا عن العالم جغرافيًّا أو سياسيًّا (مترجم)

المناقشات حول المدى الذي يمكن من خلاله للولايات المتحدة استخدام قوتها لقيادة وصياغة الأحداث في العالم، وكيفية تدخلها، هي مناقشات أبدية على مدى التاريخ، ففي عام 1821 أوصى الرئيس الأمريكي السادس، جون كوينسي آدامز، بعدم سفر الأمريكيين للخارج، ولكن في عالم أكثر ترابطًا مقارنة بأي شيء، كان عليه تصور أن الأمريكيين قد اضطروا لفعل أي شيء، وبالفعل خرجوا إلى البلقان وأفغانستان والعراق وسوريا، وربما كوريا الشمالية.

وبالنظر إلى النقاش بشأن تهديدات الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، بفك ارتباطات الولايات المتحدة بالعالم، وموقفه المتطرف الذي ينتهك مسار تاريخ أمريكا، نجد أن أفضل من يخبرنا بتفاصيل هذا النقاش هو الموقع الجغرافي للولايات المتحدة.

يعرف الجميع أن الولايات المتحدة عبارة عن جزيرة افتراضية كونت دولة، محمية من اثنين من المحيطات، مع القطب الشمالي الكندي قليل السكان. هذا الوصف يعد فقط بداية المناقشة، حيث إن الموقع الجغرافي لأمريكا والطبوغرافية ساعدا على خلق الاتجاه الروحي للسياسة الخارجية، وهو أمر لا يمكن للسيد ترامب تغييره.

تعد الولايات المتحدة هي المنطقة الأكثر اعتدالًا في أمريكا الشمالية، وهي خليط “أوروآسيوي”، هكذا وصفها الجغرافي البريطاني هالفورد ماكنديز في عام 1919، كما أن أمريكا ليست غنية فقط بالموارد الطبيعية، بداية من المعادن، وصولًا إلى المواد الهيدروكربونية، ولكنها تمتلك الممرات المائية الداخلية الصالحة للملاحة مقارنة ببقية الدول المجتمعة.

توجد لدى الولايات المتحدة التربة الغنية بالمغذيات، بداية من الغرب الأوسط، وبالتالي وحدت المراكز السكانية في القرن 19 وجود أنهار مثل المسيسيبي، والذي بدوره يؤثر على خليج المكسيك ومنطقة البحر الكاريبي، حيث ربط المزارع والمدن، وشكَّل أماكن سكن كثيفة، وربط البلاد بالخطوط البحرية العالمية.

أدرك العالم القديم أهمية البحر الكاريبي لنظام نهر المسيسيبي، ولأهميته الجيوسياسية في نصف الكرة الأرضية الغربي، بدأت عملية الهيمنة الأمريكية على المسطحات المائية، وانتهت ببناء قناة بنما، التي ربطت المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ، وبعد هيمنة الولايات المتحدة على الجزء الغربي من العالم، بدأت التفكير في الهيمنة على الجزء الشرقي مع بداية القرن الـ20، حيث القتال في حربين عالميتين، وخوض الحروب الباردة، وعدم السماح لأي قوة أو تحالف بالهيمنة على العالم القديم مع انشغالها في الهيمنة على العالم الجديد.

ولكن قبل السيطرة على منطقة البحر الكاريبي، كان على الأمريكيين أولًا دعم استقرار القارة الشمالية، وكان العائق هو السهول العظمى أو الصحراء الأمريكية العظمى، كما كان يطلق عليها في القرن 19، فقد كانت الصحراء الشرقية جافة ومتعطشة للمياه إلى حد كبير، مقارنة بالغرب الأوسط، وبينما كان النصف الشرقي من القارة كان فرديًّا، كان الجزء الغربي مجتمعيًّا، وقسم الموارد المائية بشكل صحيح، مما غير حقائق التاريخ الأمريكي والثقافة الأنجلوسكسونية، وخلق فقط ثقافة أمريكية.

احتاجت الولايات المتحدة موارد قارة بأكملها لهزيمة ألمانيا واليابان والشيوعية السوفييتية، ودون المصير الواضح والإصلاحات الداخلية، لم تكن واشنطن لتنتصر في الحرب العالمية الثانية.

التكنولوجيا الآن وبشكل متزايد تقصر المسافات في العالم، ولكن جغرافيًّا لا يبدو ذلك صحيحًا، حيث إن فكرة ترامب في بناء جدار مع المكسيك ليست صحيحة؛ لأنه لا يمكن فصل البلاد عن العالم الخارجي المزدحم، ولا عزلة حاليًّا، ففي الماضي لم يتمكن أحد من عزل الأمريكيين، رغم أن عبور المحيط الأطلسي كان يأخذ خمسة أيام بواسطة السفينة عابرة المحيطات.

الجغرافية الأمريكية، والحدود البحرية، وغزو الصحراء، بجانب الأسلحة النووية التي يجب ألا تستخدم أبدًا، والمواد الهيدروكربونية، والحلفاء حول العالم، سمحت للولايات المتحدة بأن تقود العالم، وترتبط به دون قيود، ولا يمكن للرئيس ترامب فصل أمريكا عن العالم أو إبعادها.

نيويورك تايمز