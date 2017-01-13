كينيا تسعى لكسب المستثمرين الهنود

تطبق الهند في إفريقيا سياسة الاقتصاد أولًا، ورغم أن شراكة الهند مع دول القارة طويلة الأمد ومتعددة الأوجه، وقائمة على أساس الصداقة والتعاون، إلا أن الهند تركز على عدة دول دون غيرها، والتي تعتبر المفاتيح الهامة للقارة، كدولة كينيا التي أعلنت الهند أمس منحها 100 مليون روبية للميكنة الزراعية، بعد محادثات بين رئيس الوزراء ناريندرا مودي والرئيس الكيني.

وقال موقع إيكنوميك تايمز إن الهند تعتبر كينيا وجهة استثمارية “آمنة ومربحة”، في الاتجاه الآخر فتحت كينيا أبوابها للاستثمار الهندي، وأطلق أوهورو كينياتا الرئيس الكيني العنان لتعميق العلاقات مع الهند واستخدام البلاد كنقطة انطلاق لاستكشافات “هائلة” للأسواق الإفريقية.

وتابع الموقع أن توقيع اتفاق بين الحكومة الكينية والحكومة الهندية يؤكد تأمين مكان للسوق الهندية لعدة سنوات، وتعميق التعاون الاقتصادي، وأولوية تحديد وتوسيع التجارة الثنائية، خاصة أن كينيا تعتبر من البلاد الإفريقية الآمنة ووجهة استثمارية مربحة للغاية، وتعمل البلدان على تحقيق تعاون أوثق من خلال مكتب المعايير الهندي ومكتب كينيا للمعايير.

وهذا بموجبه سيقضي على الكثير من المشاكل التي كانت موجودة في الماضي، وأيضًا سوف يؤدي إلى مزيد من التنسيق بين البلدين في مجال التقييس وتقييم المطابقة والاعتماد وكذلك الاختبار، كما أن هذا من شأنه أن يؤدي إلى خفض كبير لبعض الحواجز غير الجمركية التي تعوق حاليًّا التجارة بين البلدين.

وهناك الكثير من الإمكانات لدى كينيا لزيادة صادراتها إلى الهند، وهناك أيضًا إمكانية أكبر للشركات الهندية للاستثمار في كينيا لزيادة صادراتها أيضًا إلى منطقة شرق ووسط إفريقيا.

والجدير بالذكر أن زيارة رئيس وزراء الهند “مودي” لكينيا العام الماضي أعطت أيضًا الكثير من الزخم لتشجيع الشركات الهندية للاستثمار فيها، ولا سيما في مجالات القطن وصناعة الغزل والنسيج، والأعمال التجارية الزراعية والأسمدة، وتصنيع المعدات الطبية، والمستحضرات الصيدلانية.

وأعطى مجلس الأعمال المشترك واللجنة الفنية المشتركة دفعة للعلاقات التجارية الثنائية وتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار الثنائي، وتطوير البنية التحتية، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والزراعة، والصحة، والطاقة، فضلًا عن ريادة الأعمال.

كما أن أهمية كينيا للهند تكمن في موقعها بشرق ووسط إفريقيا، مما يجعل المستثمرين يستخدمون كينيا كنقطة انطلاق لاختراق أسواق ضخمة في شرق ووسط وجنوب القارة، وتبذل الهند المزيد من التقدم لتوسيع هذه السوق بشكل أكبر في القارة.