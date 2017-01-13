دقيق بالرمال ولحوم فاسدة.. أبرز حالات الغش في أسبوع

كتب: أحمد الأنصاري – عمار عبد الواحد – جمال عبد الحميد – سيد عبد اللاه – محمد الحسينى – بسمات السعيد – بريهان محمد

تعددت حالات الغش التجاري الأسبوع الماضي، خاصة في الدقيق المدعم، واللحوم منتهية الصلاحية.

“البديل” رصدت أبرز الضبطيات بالمحافظات.

ضبطيات الدقيق المدعم

أسيوطكانت أولى المحافظات التي شهدت ضبط دقيق مخلوط بالرمال، حيث تمكن أفراد مديرية التموين بأسيوط من ضبط 100 جوال دقيق مختلطة بالرمال داخل شونة أحد المطاحن بمنطقة السادات بأسيوط، وتم التحفظ عليها، كما تمكنت المباحث بالتنسيق مع إدارة ديروط من ضبط 484 شيكارة دقيق بلدي استخراج ٨٢٪‏ زنة 50 كيلو بشركة مطاحن مصر الوسطى مخلوطة بالرمال والحصى، وتم تحرير محضر جنح رقم 634 جنح ديروط لسنة 2017.

وبالانتقال إلى سوهاج أسفرت حملات مفتشي التموين عن ضبط 15 قضية خبز ناقص الوزن، وضبط تاجر تموين بقرية الشيخ يوسف بمركز المراغة؛ لاستيلائه وتصرفه في كمية كبيرة من الدقيق الخاص بالبطاقات التموينية بلغت 89 طنًّا و330 كيلو جرامًا، كما تم تحرير محضر لصاحب مخبزز بالمراغة؛ لتصرفه في 774 شيكارة دقيق من حصة المخبز، وتم ضبط صاحبة مخبز بلدي، تقيم بدائرة مركز المراغة؛ لقيامها بالتلاعب في ماكينة صرف الخبز واستيلائها على 564 شيكارة دقيق بلدي مدعم بدون وجه حق، حيث قدرت فروق الأسعار بمبلغ 73 ألفًا و450 جنيهًا.

كما تم تحرير محضر جنح مركز طما ضد تاجر تموين بقرية العتامنة؛ لاستيلائه وتصرفه في كمية دقيق مستودعات قدرها 173 طنًّا و819 كيلو جرامًا من الدقيق المدعم، وكذلك تحرير محضر جنح مركز جهينة ضد صاحب سيارة ربع نقل؛ وذلك لتجميعه وتهريبه 30 شيكارة بإجمالي 1.5 طن دقيق مدعم مخصص للمخابز.

وفي محافظة المنيا تمكنت مباحث التموين من ضبط وتحرير 684 قضية في مجال الرقابة على المخابز، ونقص الخبز المنتج للمواطنين.

وقال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن الحملات تمكنت من ضبط 31 طنًّا من الدقيق المدعم قبل بيعه بالسوق السوداء خلال الأسبوع المنقضي، مشيرًا إلى أن حصة المحافظة كانت تبلغ 1137 طن دقيق يومي، وبسبب دخول عدد من المخابز الجديدة في الآونة الأخيرة بعد أن تم تقنين أوضاعها، تم زيادة حصة المحافظة إلى 1800 طن دقيق يومي.

وبالانتقال لمحافظة الإسكندرية، نجد أنها كان لها النصيب الأكبر من ضبطيات الدقيق المدعم الذي يتم تهريبه، حيث تم ضبط مخبز بلدي في منطقة العجمي غربي المحافظة، لتصرفه في حصة تموينية بعدد 1560 جوال دقيق بما يعادل 78 طنًّا، كما تمكنت شرطة التموين من ضبط مدير مخبز بلدي بدائرة قسم شرطة ثانٍ المنتزه تلاعب في كميات الدقيق المدعم، واستولى على 116 طن دقيق؛ لبيعها في السوق السوداء بقصد التربح، واستخدام البطاقات التموينية الخاصة بالمواطنين بماكينة صرف الخبز الخاصة بالمخبز دون إنتاج خبز، وقامت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتحفظ على ماكينتي صرف الخبز الخاصتين بالمخبز، وإخطار مديرية التموين؛ لاتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة تجاه المخبز المخالف.

وفي الدقهلية أكد إبراهيم الخياط، وكيل وزارة التموين، أن حصاد الأسبوع من ضبطيات المخابز هو تحرير 20 محضرًا لـ 20 صاحب مخبز تصرفوا في الدقيق المدعم، وتم الكشف بمراجعة الكميات الموجودة على ماكينة الخبز ومطابقتها بكميات الدقيق المتواجدة فى الحقيقة، بالإضافة لتحرير 13 محضرر نقص وزن رغيف الخبز، وضبط خمسة مخابز متوقفة عن الإنتاج، وتم تحرير محضرين بعدم وجود موازين فى مخبزين بقرى مركز المنصورة.

وقال مصدر مسؤول بمديرية تموين دمياط فى تصريح لـ “البديل” أنه يتم صرف 450 طن دقيق يوميًّا لـ 4 مطاحن في دمياط، بما يعادل 3150 طنًّا أسبوعيًّا، مشيرًا لقيامهم بحملات تموينية مباشرة بالاشتراك مع مباحث التموين؛ لضبط أي كميات مهربة من الدقيق المدعم واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكشفت ضبطيات الدقيق المدعم في مدن القناة وسيناء عن ضبط 9 أطنان من الدقيق المدعم خلال الحملات التموينية بهذه المحافظات، حيث تمكنت مباحث التموين بمحافظة السويس من ضبط طنين من الدقيق المدعم اثناء تهريبهما وبيعهما من أحد المخابز بميدان الأربعين.

لحوم فاسدة داخل الأسواق

في مدن القناة وسيناء تم ضبط 25 طن لحوم فاسدة بالإسماعيلية، وفي السويس 120 طنًّا، وبورسعيد 140 طنًّا، وشمال سيناء 180 طنًّا.

وفى الإسكندرية ضبطت الأجهزة الرقابية نصف طن لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بمصنع بدون ترخيص بمنطقة برج العرب الصناعية، يقوم بتصنيع البسطرمة والسجق، وتوزيع تلك المنتجات بالأسواق بتدوين بيانات وهمية، وتم ضبط 249 كيلوجرام مصنعات سجق و208 كيلو جرامم بسطرمة و50 كيلوجرام لانشون.

ونجحت إدارة الطب البيطري، بالتعاون مع مباحث التموين بالمنيا، في ضبط 5 قضايا في مجال سلع اللحوم وبدائلها، بإجمالي 810 كيلو من اللحوم المصنعة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمي.