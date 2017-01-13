بالفيديو والصور.. أذكار وسباقات خيل في الليلة الكبيرة لمولد «أبو جميل»

أحتفل مشايخ الطرق الصوفية بمحافظة الغربية بالليلة الكبيرة لمولد سيدي أبو جميل، أحد تلاميذ شيخ العرب السيد البدوي، وينتهي نسبه إلى مولانا الحسين. حيث شهدت قرية كتامة بمركز بسيون مسيرة لجميع أبناء الطرق الصوفية، طافت شوارع القرية، أعقبها حلقات ذكر شارك فيها أبناء الطرق الصوفية, فيما تجمع أبناء القرية والقرى المجاورة؛ للاحتفال بالليلة الكبيرة حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي رغم برودة الجو.

بجوار المقام المجاور لمسجده، تم نصب خيم الخدمة الصوفية، إضافة لحلقات قراءة القرآن والذكر والمدائح النبوية، وشددت قوات الأمن من وجودها لتأمين الاحتفال، ووضعت كمائن عند مداخل ومخارج محيط الاحتفال.

يحرص أبناء قرية كتامة، خصوصًا أبناء الطرق الصوفية على إقامة هذا المولد كل عام، حيث يتم الاحتفال به في النصف الأول من شهر يناير، ويحضره الآلاف من كل المحافظات، ولا تتوقف مظاهر الاحتفال على حلقات الذكر والإنشاد الديني، وإنما تقام سباقات للخيل، تصاحبها أنغام المزمار البلدي بجوار المقام وخلفه.

يتردد بين أهالي قرية قتامة أن جثة العارف بالله سيدي أبو جميل كما هي، وأنها هبطت من السماء إلى داخل الضريح الملاصق للمسجد، والمقام منذ أكثر من 200 عام.