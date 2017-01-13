البرلمان في أسبوع.. الحكومة تقدم تقريرها النصف سنوي.. والموافقة على قوانين مثيرة للجدل

شهد مجلس النواب الحالي سلسلة من الأحداث السياسية، كان أبرزها الموافقة على عدد من القوانين التي أثارت حالة من الجدل، وأهمها قانون الإيجار القديم، إضافة إلى بدء مناقشة تقرير الحكومة النصف سنوي، ومن المنتظر حضور رئيس مجلس الوزراء الي البرلمان؛ لعرض تقرير مختصر عن أداء الحكومة خلال الفترة الماضية.

فيما استقبل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، صباح الأربعاء الماضي، شون أوفيرجل، رئيس البرلمان الأيرلندى والوفد المرافق له.

إحاطة لرئيس الوزراء ووزير الإسكان

تقدمت رانيا السادات، النائبة المستقلة عن بورسعيد، بطلب إحاصة إلى رئيس مجلس النواب، ورئيس الوزراء ووزير الإسكان، بشأن أزمة الإسكان التعاوني بمحافظة بورسعيد، أوضحت فيه أن محافظة بورسعيد أعلنت عن استمارات وشروط حجز للوحدات السكنية بالمشروع التعاوني بالمحافظة بتاريخ 10 يناير 2013، على أن يفتح باب الحجز خلال الفترة من 10 فبراير وحتى 10 إبريل 2013، وتقدم للحصول على الوحدات المطروحة 14 ألفًا و820 مواطنًا، قاموا بتقديم استمارات الحجز وإيداع 10 آلاف جنيه مقدم حجز، لحساب بنك التعمير والإسكان، بما يعني تحصيل مبلغ 148 مليونًا و200 ألف جنيه.

قانون الإيجارات القديمة لم يتم تعديله

أعلن المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجارات القديمة لم يتم إجراء أية تعديلات عليه حتى الآن في مجلس النواب، وأن القانون القديم ما زال ساريًا كما هو، حيث إن لجنة الإسكان لم توافق على أية تعديلات تخصه كما يشيع البعض في مواقع التواصل وغيرها، كاشفًا أن ما تم هو أن البرلمان أحال اقتراحًا بمشروع قانون مقدم من النائبين معتز محمود، وإسماعيل نصر الدين، عضوي لجنة الإسكان بالبرلمان إلى اللجنة؛ لمناقشته، وحتى الآن لم تبدأ اللجنة في مناقشته.

البناء على أراضٍ زراعية ورم سرطاني

أكد النائب خالد صالح أبو زهاد، عضو مجلس النواب عن دائرة جهينة بسوهاج، وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان، رفضه التام لقانون التصالح في البناء على أراضٍ زراعية، مؤكدًا أن القانون سيقضي على الرقعة الزراعية الموجودة في مصر من عهد الفراعنة.

وأوضح أبو زهاد أن البناء على أراضٍ زراعية جريمة وورم سرطاني، يجب التصدي له وليس تقنينه؛ للمحافظة على الأراضي الزراعية، متسائلًا: هل يعقل أن دولة زراعية تسمح بتقنين أوضاع البناء على الأراضي الزراعية؟!

فساد بوزارة التموين

تقدم النائب محمد زكريا محيي الدين، وكيل لجنة الصناعة، بطلب إحاطة عاجل للواء محمد علي الشيخ، وزير التموين والتجارة الداخلية؛ بسبب انتشار الفساد وتعدده وتوغله في معظم قطاعات وهيئات ووزارات الدولة، وبخاصة وزارة التموين، والذي يعد إحدى أهم معوقات التقدم في أي دولة، فالفساد ينتشر في أركان الدولة، ويزداد يومًا بعد يوم من قبل أيادٍ خفية، في الوقت الذي تعاني فيه الدولة من ظروف اقتصادية صعبة، مشيرًا إلى أن الرئيس يبني، ويسابق الزمن؛ من أجل النهوض بمصر، وهناك أيادٍ خفية تفسد وتهدم وتسرق.

السادات يتساءل عن موقف مصر حال نقل السفارة الأمريكية للقدس

طرح النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، سؤالًا هامًّا، وجهه إلى رئيس الجمهورية ووزير الخارجية؛ بمناسبة قرب تسلم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لمهام منصبه، وما يتداول بشأن نية الإدارة الأمريكية نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس، حيث قال السادات: ماذا سيكون رد فعل الحكومة المصرية والبرلمان المصري تجاه ذلك؟ هل لدينا سيناريو للتعامل مع هذا الموقف الذي ربما تمتد آثاره إلى البلاد العربية والإسلامية في الوقت الذى تسعى فيه مصر لتحسين صورتها وبدء صفحة جديدة في علاقاتها مع الإدارة الأمريكية الجديدة، أم سنكتفي بموقف المتفرج السلبي، أو نتخذ قرارات غير مدروسة ومخيبة للآمال، مثل موقف مصر مؤخرًا من قرار منع الاستيطان اليهودي بفلسطين؟