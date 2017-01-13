الاقتصاد في أسبوع.. اللحوم تسجل 150جنيهًا.. والتضخم يتعدى الـ 25%

شهد الأسبوع الماضي عددًا من التصريحات الاقتصادية الحكومية، التي تتعلق بأعمال المجموعة الوزارية الاقتصادية وقراراتها، وبعض التغييرات التي طرأت على الاقتصاد، أهمها: الدولار في البنوك بـ 18.50 جنيه، والذهب يسجل 635 جنيهًا للجرام لعيار 21، وتربح 14.9 مليار جنيه في أسبوع، والتموين تحذف 14 مليونًا غير مستحقين بالمرحلة الأولى لتنقية البطاقات التموينية، والبنك المركزي يطبع 200 مليون جنيه «فكة»، ورئيس الجمهورية يوافق على قرض تمويل من البنك الدولي بمليار دولار، والمركزي يعلن ارتفاع التضخم الأساسي السنوي لـ 25.86%، والحديد يسجل 10.400 جنيه للطن، وأسعار اللحوم بالأسواق تسجل 150جنيهًا للبتلو والضأن 140 جنيهًا، والدواجن تصل إلى 30 جنيهًا.

الدولار في البنوك بـ 18.50 جنيه

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، اليوم الجمعة، نحو 18.5جنيه للشراء، و18.6 جنيه للبيع، وفقًا لأحدث بيانات البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي، وبنك القاهرة.

الذهب يسجل 635 جنيهًا للجرام لعيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 635 جنيهًا للجرام، وعيار 18 سجل 544 جنيهًا، وعيار 24 نحو 726 جنيهًا للجرام، بينما سجل سعر الجنيه الذهب 5.080 جنيه.

البورصة تواصل مكاسبها الأسبوعية وتربح 14.9 مليار جنيه

واصلت البورصة المصرية مكاسبها للأسبوع الثاني على التوالي؛ ليربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 14.9 مليار جنيه، ليبلغ نحو 629.56 مليار جنيه، مقابل 614.6 مليار جنيه في الأسبوع السابق له، بنسبة ارتفاع بلغت 2.4%.

التموين: حذف 14 مليونًا غير مستحقين بالمرحلة الأولى لتنقية البطاقات

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، اللواء محمد علي مصيلحي، أن المرحلة الأولى لتنقية البطاقات التموينية نتج عنها انخفاض عدد المواطنين المستفيدين من البطاقات إلى 70 مليونًا، بعد أن كان 84 مليون مواطن، بمعدل 14 مليونًا، وجارٍ استكمال تنقية البطاقات التموينية من خلال التنسيق مع 5 وزارت أخرى؛ لوضع الأسس والمعايير والضوابط الخاصة للمرحلة الثانية من التنقية.

البنك المركزي يطبع 200 مليون جنيه «فكة»

أكد البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، طباعة 100 مليون ورقة من فئة الجنيه، و100 مليون ورقة من فئة الخمسين قرشًا، مشيرًا إلى أن الطباعة تمت بنفس مواصفات العملات المتداولة حاليًّا.

الموافقة على قرض من البنك الدولي بمليار دولار

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بالموافقة على اتفاق قرض تمويل برنامج سياسات التنمية الأول للدعم المالي والطاقة المستدامة والقدرة التنافسية، بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الأعمار والتنمية، والموقع في القاهرة بتاريخ ١٩/١٢/٢٠١٥، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق، وتبلغ قيمة القرض مليار دولار أمريكي.

“المركزي”: ارتفاع التضخم الأساسي السنوي لـ 25.86%

قال البنك المركزي المصري إن معدل التضخم الأساسي السنوي قفز إلى 25.86 % في ديسمبر 2016، بالمقارنة بـ 20.73 % في نوفمبر.

قابيل يصدر قرارًا بتحديد شروط الموافقة الاستيرادية للسلع الزراعية

أصدر وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل قرارًا بتحديد شروط الحصول على الموافقة لاستيراد السلع الزراعية الاستراتيجية، وهي حبوب القمح والذرة المستخدمة في صناعة الأعلاف وبذور فول الصويا من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وحدها دون غيرها، ما عدا ما يستورد من هذه السلع باسم أو لحساب أي من الجهات الحكومية، ووضع الضوابط الخاصة بتسجيل شركات المراجعة والتفتيش الدولية الراغبة في إجراء الفحص المسبق قبل الشحن، وفحص الشحنات في موانئ الوصول، وإجراءات قواعد إعادة الفحص والتظلمات.

سعر الحديد في مصر 10.400 جنيه للطن

استقر سعر الحديد في السوق المصري اليوم الجمعة بين 10.050 و10.400 جنيه للطن، وبلغ سعر حديد عز 10.400 جنيه للطن، وبشاي 10.380، والعتال وحديد عطية 10.300 جنيه للطن. أما المراكبي فبلغ سعر الطن 10.150 جنيه، وسرحان والكومي والعشري 10.100، فيما بلغ سعر حديد المعادي 10.050.

أسعار اللحوم بالأسواق.. البتلو 150جنيهًا والضأن 140 جنيهًا

رصد تقرير لمركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، أن متوسط أسعار اللحوم بالأسواق على مستوى محافظات الجمهورية شهد استقرارًا في الأسعار، وتعتبر محافظة الجيزة الأعلى سعرًا في البتلو، حيث تراوح سعر الكيلو بين 85 و150جنيهًا، ووصل سعر كيلو لحم الضأن بين 80 و140جنيهًا، وكانت محافظة الإسكندرية الأعلى سعرًا فيه.

أسعار الدواجن بالسوق المصري وصلت 30 جنيهًا

كما رصد التقرير أن متوسط أسعار الدواجن شهد ثباتًا في الأسعار، واستقر سعر كيلو الدواجن البلدي، في أسعار التجزئة التي تصل للمستهلك العادي، بين 23 و30جنيهًا، وكانت محافظة الإسماعيلية الأعلى سعرًا.

وتراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء بين 21 و30 جنيهًا، وكانت محافظة الوادي الجديد الأعلى سعرًا، وبلغ سعر كيلو الدواجن البلدي المبردة بين 22 و39 جنيهًا، وتعتبر محافظة البحر الأحمر هي الأعلى سعرًا.