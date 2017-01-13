أهالي منشاة القوصية: الربيعي لا علاقة له بداعش.. وشكوك حول موته

ما إن يرد اسم “داعش”، حتى تتفحصك الأعين باستغراب شديد، حيث إن الأهالي حتى الآن لا يتابعون تلك الأحداث، فكل همهم هو زراعة الأرض، والبحث عن مصدر الرزق.

هذا هو حال قرية المنشاة الكبري التابعة لمركز القوصية بأسيوط، مسقط رأس محمود كامل صديق ربيعي، الذي أعلنت السلطات الليبية عن مقتله كأحد قيادات تنظيم “داعش” الإجرامي.

محمود كامل صديق ربيعي من مواليد ١٩٨٠، وحاصل على دبلوم تجارة ولديه ثلاثة أشقاء، حاله كحال الآلاف من أبناء الصعيد، توجه عند إنهاء تعليمه إلى ليبيا؛ بهدف البحث عن الرزق، تسعة أعوام حصيلة سفره، آخرها منذ ٣ سنوات، عندما تمكن من السفر عبر الجبال، ودفع ٦ آلاف جنيه للسماسرة للوصول إلى الأراضي الليبية.

ولأن عادات وتقاليد القرى في الصعيد تحتم إقامة العزاء لأي فقيد في الخارج قبل وصول جثمانه، أقامت أسرة ربيعي العزاء، رغم عدم تأكدهم من وفاته.

زوجة محمود ارتدت الجلباب الأسود، وقامت باستقبال عزاء زوجها، بعد أن سمعت من أهلها والجيران بخبر وفاته من خلال صفحات التواصل الاجتماعي، وهي غير متأكدة من خبر الوفاة، مؤكدة أن زوجها ليس لديه ذلك الفكر الإرهابي، فهو شخص عادي قضى حياته من أجل طفليه، يقوم بالاتصال عبر الهاتف للاطمئنان على أحوالهم، ويرسل مبلغًا كل شهر مع أحد القادمين من ليبيا.

شقيقة الأصغر مصطفى قال لـ “البديل” إن أخاه معروف وسط أهل بلدته بحسن الخلق والتزامه وليس لديه أي انتماءات سياسية أو دينية متطرفة، وهو كحال أي شاب ملتزم بالصلاة والمسجد وتعاليم الإسلام الوسطية، “وليس لدينا أي معلومات مؤكدة حتى الآن عن وفاته، وإنما فوجئنا بتلك الأخبار التى شاعت في القرية بأن شقيقى قائد تنظيم فى داعش”، مشيرًا إلى أن الفيديو الذي بثته السلطات الليبية غير كافٍ لتأكيد وفاة شقيقه، فلم يظهر جثمانه، واكتفوا بعرض وثيقة السفر مع بعض المصوغات الذهبية والعملات الأجنبية.

وأضاف: ننتظر تأكيد الوفاة التى لم تعلن عنها السلطات المصرية، وليس لدينا أي علم بتفاصيل الحادث. مطالبًا بتدخل السلطات المصرية لتوضيح حقيقة الموقف.

وأشار أحمد الريس، ابن عمه، إلى أن محمود يتسم بحسن الخلق والوسطية في الدين وغير معروف عنه التشدد أو الأفكار الإرهابية.

وهو ما أكده كل أهل القرية، وأنه قضى معظم حياته من أجل البحث على الرزق داخل الأراضي الليبية، والتي كان يعمل بداخلها بأحد مصانع الحديد والصلب.

على الجانب الآخر أكد العديد من شباب القرية العائد من ليبيا أن تنظيم “داعش” يقوم باستقطاب العديد من الشباب المصري؛ في محاولات عديدة لتجنيدهم بمبالغ مالية طائلة وإيهامهم بالعمل في التجارة أو أحد المصانع بمرتبات مضاعفة، ويتم استيقاف العديد من السيارات العائدة إلى مصر في محاولة لتجنيدهم.

كانت القوات المسلحة الليبية قد أعلنت عن مقتل محمود كامل صديق، المكنى بـ “أبو ربيع المهاجر” في منطقة “ساونو” شرق مدينة أجدابيا، بعد فراره من حي قنفوذة غرب مدينة بنغازي، وعثرت معه على مجوهرات ثمينة وعملات أجنبية من بينها أموال تركية وسعودية، ونشرت مقطع فيديو اتهمته فيه بأنه قيادي في تنظيم داعش الإرهابي.