مطالبات رفع الحد الأدنى للأجور تصطدم بالأوضاع الاقتصادية والأحكام القضائية

حدد القانون 63 لسنة 2014 مبلغ 1200 جنيه كحد أدنى للأجور منذ أكثر عامين، مع تطور الأوضاع الاقتصادي التي زادت الوضع سوءًا، خاصة بعد خفض قيمة العملة المحلية وتعويم الجنيه، حيث بلغت نسبة التضخم 26% وفقًا لتقرير البنك المركزي، بعد أن كانت 14% في مطلع العام الماضي، حيث طالب عدد من القوى السياسية برفع قيمة الحد الأدنى للأجور إلى نحو 2600، وكذلك المعاشات؛ حتى يتمكن المواطن من توفير الحد الأدنى لمتطلبات الحياة في ظل ارتفاع الأسعار المستمر.

الأوضاع الاقتصادية

ولكن ذلك المطلب يصطدم بالأوضاع الاقتصادية التي تمر بها الدولة، حيث وصلت نسبة العجز خلال العام الماضي حوالي 320 مليار جنيه، فيما يصل حجم الأجور من الموازنة العامة وفقًا لما أعلنته وزارة المالية في مشروع الموازنة العامة الجديدة 2016/2017، والذي بلغ نحو 228 مليار جنيه، بزيادة 10 مليارات جنيه عن موزانة العام المالي الجاري 2015/20166. وبحسب خبراء فإن نصف هذا المبلغ “5 مليارات جنيه” من نصيب الضباط والقضاة والعاملين في قطاعات السلامة والنظام العام، البالغ أعدادهم نحو 400 ألف موظف مدني، بالإضافة إلى القضاة والضباط وأفراد الأمن، على حساب 6 ملايين موظف آخرين يعملون في جميع مؤسسات وقطاعات الدولة، الذين يحصلون على نصف الزيادة المتبقية.

الأحكام القضائية

وخلال الفترة الماضية تم استثناء أكثر من 11 جهة حكومية من تطبيق الحد الأقصى للأجور بأحكام قضائية، بالاضافة الى قرار من البنك المركزي المصري بإلغاء الحد الأقصى للأجور للعاملين بجميع قطاعات البنك.

في نفس السياق قال عدد من الخبراء القانونيين إن رفع الحد الأدنى للأجور إلى أي مبلغ سيتطلب زيادة الحد الاقصي للأجور، والذي سبق وتم تحديده بـ 42 ألف جنيه؛ وذلك بسبب ما نص عليه القانون أن يكون “خمسة وثلاثين مثل الحد الأدنى”، والدولة لن تستطيع أن توفر هذه الزيادات في الرواتب والأجور.

2600 جنيه مبلغ عادل

تقدم النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بطلب لمناقشة الحد الأدنى للأجور، سواء للعاملين بالقطاع الحكومي أو العام أو الخاص، وكذلك رفع الحد الأدنى لأصحاب المعاشات، في ضوء مستجدات الوضع الاقتصادي وارتفاع مستويات الغلاء بشكل مؤلم جدًّا لكافة فئات المجتمع. يأتي طلب السادات بعد صدور التقارير الرسمية عن معدل التضخم السنوي لشهر ديسمبر، والتي أظهرت ارتفاعًا حادًّا في أسعار المستهلكين، وصل الى 24.3% في تقرير الجهاز المركزي للإحصاء، و25.8 % في تقرير البنك المركزي.

وأوضح السادات أنه باسترجاع أرقام التضخم إلى سنة الأساس 2010 يتبين أن نصيب المواطن المصري من الدخل القومي انخفض بنحو 10% بشكل حقيقي، وهو ما يعني ازدياد معدلات الفقر لكافة قطاعات المجتمع المصري بشكل أكبر مما كانت عليه قبيل ثورة يناير. وأضاف السادات أن أحد أهم المطالب المشروعة لثورة يناير كان تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حد أدنى لأجور العاملين، وهو 1200 جنيه شهريًّا، بحيث يوفر الحد الأدنى الحياة الكريمة التي تليق بالمواطن المصري، لافتًا إلى أنه نتيجة التضخم المتراكم منذ عام 2010 وحتى نهاية 2016، فإن هذا الحد الأدنى الذي طالبت به الجماهير أصبح يوازي 2600 جنيه، وهو رقم منطقي في ضوء حالة الغلاء الشديدة التي نعاني منها حاليًّا. وعلى ذلك يرى السادات ضرورة أن يتحرك البرلمان بصفته المجلس المنتخب من الجماهير الراغبة في حياة أفضل لها ولأبنائها، ليناقش تلك القضية على وجه السرعة، بحيث يطرح جميع النواب أفكارهم ومقترحاتهم لعلاج هذه المعضلة وإعطاء أمل للفئات الاجتماعية، التي عصفت بها الأزمة الاقتصادية التي نمر بها.

في نفس السياق قال النائب مجدي ملك إن رفع المرتبات أصبح ضرورة ملحة، ولكن الدولة تمر بأسوأ ظروف اقتصادية منذ عقود، سواء من حيث عجز الموازنة العامة، أو ارتفاع الدين الداخلي، أو انخفاض موارد الدولة من السياحة وقناة السويس، أو حتى فرض جذب الاستثمار؛ لذلك علينا تحسين الأوضاع الاقتصادية أولًا، مشيرًا إلى أن هناك قطاعات في الدولة لا بد من إعادة النظر فيها؛ حتى نتمكن من توفير موارد مالية، كمحاربة الفساد وجذب فرص استثمار جديدة، وتحين مجالات كالسياحة، وهذه مسؤولية الجميع، وعلى رأسهم الحكومة التي تعاني من حالة من التخبط وغياب الرؤية لمواجهة كل هذه التحديات.